Mon père est un ancien détenu. Arrêtez de comparer le confinement à la prison.

Je n’ai pas trouvé la blague drôle du tout. DeGeneres s’isolait dans son manoir de Beverly Hills - une maison d’une superficie qui, pour la plupart d’entre nous, relève du rêve. Et dans ce manoir, éclairé par le soleil californien, DeGeneres a beaucoup de choix - et l’accès à des soins si elle en a besoin - contrairement aux vrais détenus qui sont touchés par la pandémie de COVID-19 .

Ellen DeGeneres - qui a diffusé depuis son domicile il y a quelques semaines le premier épisode de «The Ellen DeGeneres Show» après une interruption de trois semaines - a déclaré au monde entier que l’isolement à cause du coronavirus, c’est «comme être en prison. Surtout parce que je porte les mêmes vêtements depuis 10 jours, et que tout le monde ici est gay.»

La comparaison entre le confinement et la prison me sidère. Ce n’est pas que la quarantaine n’est pas difficile, surtout pour les personnes souffrant de maladie mentale, sans revenus ou avec un partenaire violent. C’est que nous n’avons tout simplement pas le droit d’être aussi réducteurs.

Deux membres de ma famille immédiate ont purgé des peines de prison, des peines de 13 et 5 ans. Je n’ai aucun moyen de comprendre ce qu’ils ont vécu lors de leur incarcération, mais j’ai ressenti les répercussions de leur manque de liberté.

Mon père a été incarcéré dans le New Jersey, de 1994 à 1999 - pendant que j’allais à l’école. J’avais 10 ans. Comme un fantôme, il a tout simplement disparu, et seules des lettres maintenaient notre lien. Il est devenu abstrait pour moi à ce jeune âge. Comme un souvenir.

Mon ancien beau-père a également été libéré de prison l’année dernière, après 13 ans.

Tous deux ont purgé une peine pour des crimes non violents, le résultat d’un système qui punit les gens - plutôt que de les réhabiliter - pour des crises de santé mentale et des problèmes de toxicomanie. Tous deux ont toute ma compassion.

La réalité des personnes incarcérées

Connaissant leurs expériences, j’ai travaillé pour le programme d’écriture en prison de PEN America pendant mes études supérieures, et ce programme m’a donné l’occasion d’encourager les personnes incarcérées à écrire de la poésie et des histoires, et de leur partager des ressources avec lesquelles elles pouvaient apprendre à écrire.

DeGeneres - et les nombreuses personnes qui tweetent sur leur soi-disant prison en isolement - ne tiennent pas compte de la réalité des détenus.

Là où nous avons des livres, la télévision, un téléphone et une fenêtre - beaucoup d’entre nous s’aventurent même à faire des promenades et à passer du temps à l’extérieur - beaucoup de personnes incarcérées se retrouvent entassées dans des espaces minuscules, sombres et humides, sans alternative, sans masque ni équipement de protection et, pour beaucoup, sans traitements médicaux.