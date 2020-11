J'ai fait un pèlerinage jusqu'à Manawan et voici ce que j'ai appris

Je voulais prendre des vacances spéciales, mais castré dans les restrictions covidiennes, on se gratte la tête en se cherchant une destination. J’ai fait une drôle d’affaire. Je suis parti en pèlerinage à pied de chez moi, Saint-Ambroise-de-Kildare et j’ai monté près de 200 km au Nord jusqu’à Manawan au pays atikamekw: le Nitaskinan.

As-tu entendu parler de Joyce Echaquan, une Autochtone morte méprisée par des soignants à l’hôpital de Joliette? Une affaire terrible. C’est juste à côté de chez moi.

Manawan, c’est le village d’où vient Joyce. Devant l’ampleur du drame, je me suis demandé en mauzusse si c’était correct que je monte pareil. Je savais plus sur quel pied danser, mais quand j’ai vu notre premier ministre mononc’ François continuer de s’obstiner sur le racisme SYSTÉMIQUE, j’en pouvais plus de l’ignorance, j’en pouvais plus du statu quo. Je suis parti un peu sur le fly avec mes bottes à caps d’aciers dans les pieds, mon chien Jack et un beau gros sac à dos pesant. Je ne me doutais pas de ce qui allait se passer.

En partant de chez moi, j’ai fait une vidéo sur Facebook pour dire que je partais porter des fleurs aux proches de Joyce. Des fleurs, c’est pas grand-chose, mais c’est mieux que ce que mes gouvernements semblent être capables de faire. Ça a fait boule de neige.

Du côté autochtone, la connexion avec sa famille et sa communauté fut instantanée. Du côté allochtone, sans même l’avoir demandé, tous les jours j’ai eu des amis pour venir me ravitailler. Tous les jours je refusais poliment à des gens qui voulaient me ravitailler. Ce fut une vague de sympathie immédiate. J’ai plein de nouveaux amis Facebook. C’était enivrant! Je me suis senti soulevé par l’Amour.

Je voulais un trip de nomade, dormir à la belle étoile, ça c’est nomade! Je voulais me connecter à la mère la Terre à un autre niveau. Je voulais prendre mon temps. Mon corps m’a montré quel temps je dois prendre. Façon de dire que c’était pas facile sur mes genoux. J’ai dû apprendre à écouter mon corps, mes intuitions. Imagine ça, je me couchais le soir à trois pieds d’un feu dans mon sleeping et un petit matelas de sol. J’ai aussi dormi dans des auberges, mais quand même, dormir dehors, ça m’a montré à quel point ça me prend rien pour être heureux.

Y’a pas à dire, c’était toute une marche! Et l’accueil qu’on m’a réservé à Manawan était à la hauteur de mon exploit. Ça me fait rire d’y repenser, mais maudit que je m’attendais à rien quand je suis parti de chez moi.