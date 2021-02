Une (vraie) pause s'impose pour Safia Nolin

Ophélie Boisvert via Instagram/safianolin

Safia Nolin aura connu une journée pour le moins chargée à l’occasion de son 29e anniversaire.

L’autrice-compositrice-interprète a d’abord accordé une longue entrevue à Pénélope McQuade, sur les ondes d’ICI Première, dans laquelle elle est revenue sur la vague de dénonciations de l’été dernier. Le tout en se gardant toutefois de commenter directement les excuses et le retour annoncé de Maripier Morin, Safia Nolin ayant allégué avoir été victime d’agression sexuelle et de racisme de la part de l’animatrice et comédienne.

Puis, par l’entremise de son compte Instagram, la principale intéressée a déclaré qu’elle prenait une énième pause des réseaux sociaux afin de «se ressourcer».

C’est dans une vidéo d’un peu plus de six minutes que Safia Nolin a expliqué qu’elle devait s’éloigner de sa plateforme afin de «se recentrer sur son art, sur qui elle est, et sur les combats qu’elle veut continuer de mener».

«Comme une vieille batterie, j’ai besoin de m’arrêter pour me recharger. Sinon, je ne pourrai pas continuer», a-t-elle expliqué.