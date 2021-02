Les paris sur le prénom du second enfant de Meghan et Harry sont ouverts

Toby Melville / Reuters

À peine confirmée l’annonce officielle du second bébé de Meghan et Harry, le 14 février, que les paris sur son prénom étaient ouverts. Un classique du genre.

Alfie et Alexandra, respectivement pour un garçon et une fille, arriveraient en tête, selon le Daily Mail. Au sommet également, Elizabeth et Philip, les noms des grands-parents de Harry. D’ailleurs, la reine Elizabeth II et son époux, le prince Philip, ont fait suite à l’annonce officielle et se sont dits «ravis et leur adressent leur meilleurs vœux de bonheur», selon un porte-parole de Buckingham Palace. Le prince Charles s’est joint à ses voeux.

Revenons-en aux prénoms pressentis: on parle également de Diana, comme la mère de Harry, et de Thomas, comme le père de Meghan Markle. Quant à ce dernier, on y croit moins, étant donné les relations tumultueuses qu’entretiennent Meghan et son père.

Des pronostics, certes, mais n’oublions pas qu’Archie, le prénom du premier enfant du couple, ne figurait pas parmi les prénoms pressentis, alors tout est possible. Meghan et Harry pourraient sortir complètement des sentiers battus - ou carrément se tourner vers un prénom plus classique.