6 parfums à mettre sous le sapin

Pourquoi se parfumer même si on ne sort (presque) pas? Simplement parce que ça fait du bien à l’âme et c’est tout ce qui compte. Voici nos fragrances coup de coeur.

Voce Viva - Valentino

Cet élixir envoûtant offre des notes florales complexes parées de bergamote italienne, de mandarine et de fleur d’oranger. Il est à la fois très aromatique et empreint d’une charmante fraicheur; les compliments suivent toutes celles qui le portent. La bouteille a en plus de la gueule, tout comme son égérie, Lady Gaga.

My Way - Giorgio Armani

Comme un bouquet de fleurs blanches, ce tout nouveau jus floral et ultra féminin nous berce doucement avec ses notes fraiches de fleur d’oranger, de bergamote et légèrement vanillées et sucrées. Il épousera à merveille les femmes les plus délicates du matin jusqu’au soir grâce à sa longue tenue.