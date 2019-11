Top 8 des nouveaux parfums à offrir en cadeau

POUR ELLE

«Verveine du Sud» par Bastide

Cet élixir français nous rappelle les chaudes soirées d’été. À la fois vivifiant avec ses notes bien présentes de citron italien juteux et mystérieux avec ses arômes de verveine ambrée, il nous fait complètement craqué. On en perd tous nos sens.

Gucci Mémoire d’une odeur

Elle est douce, mais surtout chic, cette eau de parfum unisexe - mais surtout féminine à notre avis - flirte magnifiquement entre les effluves boisés et celles de la camomille romaine, du jasmin et de la vanille. Le parfumeur Alberto Morillas a vraiment réussi à créer une fragrance intemporelle qui (r)éveiller les sens.

«Herbae» par L’Occitane en Provence

Cette eau de parfum est une ode à l’herbe provençale légèrement parsemée de fleurs épineuses. Un jus très floral vert et frais, mais résolument féminin. Ça évoque de douces vacances à la campagne. On s’évade ensemble?

POUR LUI

Bottega Veneta Illusione Homme

On comparerait cette toute nouvelle eau de toilette à un negroni. Chic, racée, bien agrumée, un peu boisée et amère. Impossible de ne pas s’éprendre des essences de citron et de cèdre blanc, parmi lesquelles on décèle des notes de vétiver et fève tonka. Oui, ça fait envie.