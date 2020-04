La pandémie a inversé les rôles dans ma maison, et j'adore ça

C’est la fin de l’après-midi et je suis recroquevillée devant mon ordinateur portable dans une petite pièce de ma maison qui sert normalement d’espace de rangement, mais qui est maintenant mon bureau. On dirait que presque tout le monde a changé d’espace de travail au cours du dernier mois, mais le mien est un peu différent. Je travaille normalement directement en dessous de cette pièce, dans un bureau à domicile qui a été repris par mes deux jeunes filles, qui ne vont maintenant plus à la maternelle et à la garderie.

Je suis cloîtrée ici pour leur échapper. J’entends mon mari en bas avec elles, il semble soit joyeux, soit tendu selon leur comportement et leur humeur. C’est un homme naturel avec les enfants et il aime passer du temps avec eux, mais il n’a pas l’habitude de les divertir pendant des jours. Il travaille de longues heures et son horaire est irrégulier, si bien qu’en général, lorsque les enfants rentrent à la maison l’après-midi et lors de nombreux week-ends, il est absent et je m’occupe d’elles. Mais dans l’univers alternatif de distanciation sociale dans lequel nous nous trouvons maintenant en raison de la COVID-19, il est un père de famille à plein temps, et c’est moi qui ramène tout l’argent.

Avant que tout change, chaque rendez-vous, urgence ou imprévu me retombait dessus, en tant que personne qui gagne moins dans le couple. C’est une situation dans laquelle beaucoup de femmes se retrouvent. Je suis une ancienne chercheuse en biologie qui se bâtit maintenant une carrière de rédactrice scientifique indépendante. J’aime mon travail et je veux m’occuper d’un plus grand nombre de projets d’envergure - des histoires complexes qui feront la différence dans le monde.

Je suis ambitieuse, mais ma charge de travail doit toujours être suffisamment flexible pour pouvoir m’adapter lorsque les enfants malades, lors des tempêtes de neige, des grèves des enseignants ou pour n’importe quel autre imprévu.

Mon ambition doit toujours être mesurée en fonction d’incidents qui nous arrivent de l’enfer comme cette gastro au printemps dernier, lorsque je me suis retrouvée à la maison avec une petite fille malade, mais toujours très active pendant deux semaines alors qu’elle se rétablissait, travaillant tard dans la nuit pour ne pas prendre de retard dans mon travail.