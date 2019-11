Nicole Gladu: «J’aime trop la vie pour me contenter de ce qui est devenu une existence»

La fin de semaine suivante, un des beaux-frères de ma mère, qui était médecin, est arrivé pour passer sa quinzaine. Il m’a examinée et j’ai tout de suite été amenée à l’hôpital. Le virus avait eu une semaine pour incuber. On ne sait pas pourquoi je l’ai attrapé, l’eau ou le lait non pasteurisé? J’ai été le seul cas de la région.

J’ai attrapé la polio en 1949, année où il y a eu une grosse épidémie. C’était l’époque avant les vaccins. Mes parents avaient appelé un médecin du village de Sainte-Sophie, où nous passions du temps sur la ferme d’une tante de ma mère. Il a dit que j’étais tannante et qu’il fallait simplement me reposer.

Quand j’étais petite, on disait que j’étais tannante, et c’est vrai. J’ai toujours été une boule d’énergie. Si le Ritalin avait existé, c’est certain qu’on m’en aurait donné! Rien ne me faisait peur, j’étais très intrépide. J’étais le genre à grimper par des escaliers qui m’étaient interdits pour cacher le bâton de baseball des jeunes frères de ma mère.

Éventuellement, mes parents adoptifs vieillissaient. J’étais fille unique et j’ai décidé de me faire rapatrier au Québec, où j’ai travaillé à la direction des communications du ministère des Relations internationales. J’ai ensuite complété une maîtrise en administration publique.

J’ai ensuite eu une l’occasion d’aller à New York pour y travailler comme attachée d’information aux Nations unies. Je n’ai pas hésité à changer de pays, de langue, de milieu, de travail. Par la suite, je suis devenue directrice des communications à la Délégation générale du Québec à New York.

Aller dans le journalisme, ce n’était pas évident. Et une fois journaliste, j’avais un autre rêve: c’était de devenir correspondante parlementaire et je l’ai été à Québec.

Ma plus grande réalisation, c’est d’avoir osé poursuivre mes rêves sans me laisser arrêter par toutes les prévisions. C’était mon tempérament. J’avais un appétit de vivre insatiable et je l’ai suivi. Je me suis jurée de ne jamais me dire: «J’aurais donc dû». Je n’ai laissé passer aucune chance de faire ou d’essayer des choses.

Ma maladie est rendue très, très accaparante. Au fur et à mesure que mon état s’est aggravé, la scoliose de mon enfance est réapparue, au point de perdre mon équilibre et mon centre de gravité. Je souffre aussi d’une grave ostéoporose qui a été diagnostiquée tardivement. Mon corps est rendu très déformé. Seul mon bras droit me permet de faire tout ce que j’ai à faire, car le gauche me sert à me cramponner pour ne pas tomber. Il y a beaucoup de choses qui me sont rendues pénibles à cause de ça.

La maladie dégénérative, c’est un escalier qu’on ne descend pas marche par marche, mais qu’on déboule par palier. Moi, je suis pas mal rendue au deuxième sous-sol. Il n’y a pas de remède pour ça. Certains médicaments peuvent alléger les souffrances, mais c’est de moins en moins efficace.

En décembre 2016, j’ai demandé à mon médecin de famille si elle accepterait de m’administrer l’aide médicale à mourir. Elle m’avait dit oui, pour finalement me revenir plus tard en me disant qu’elle ne voulait pas perdre son droit de pratique. Elle avait consulté le Collège des médecins, qui, à ce moment-là, était violemment opposé à ça.