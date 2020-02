Natalie Portman répond aux critiques de Rose McGowan

L’actrice a d’abord défendu son choix vestimentaire en présentant celui-ci comme un «simple hommage» aux «excellents films» réalisés au cours de la dernière année par Greta Gerwig, Lulu Wang, Lorene Scafaria, Marielle Heller, Mati Diop, Melina Matsoukas, Alma Har’el et Céline Sciamma. Des artistes dont le travail derrière la caméra n’a toutefois pas été jugé digne de mention par l’Académie.

VIEW press via Getty Images Rose McGowan à New York, le 6 janvier 2020, lors du début des procédures judiciaires contre le producteur Harvey Weinstein, accusé de viol par de nombreuses femmes.

La principale intéressée reconnaît également avoir travaillé avec très peu de réalisatrices au cinéma au cours de sa carrière, mais elle affirme que ce n’est pas par manque d’effort.

Elle explique que les longs-métrages réalisés par des femmes sont plus difficiles à produire et à financer à Hollywood, et que les femmes qui voient leurs projets aller de l’avant doivent aussitôt faire face à de nombreux défis.

Portman dit avoir aidé plusieurs femmes à décrocher des postes de réalisatrices sur différents projets, mais que celles-ci avaient dû se retirer en cours de route en raison de la pression et des conditions de travail avec lesquelles elles avaient dû composer.

«J’ai essayé, et je continuerai d’essayer. Même si je n’ai pas encore réussi, je garde espoir que nous avançons dans la bonne direction», a conclu l’actrice.

Pour Rose McGowan la cape portée par Natalie Portman représentait une forme d’activisme «profondément offensant pour ceux d’entre nous qui font vraiment le travail», spécifiant qu’elle avait écrit son message «non pas par amertume, mais bien par dégoût».

McGowan a visé Natalie Portman, car pour elle, elle est «la dernière d’une longue lignée d’actrices qui jouent le rôle d’une femme qui se soucie des autres femmes. Des actrices censées représenter des femmes, mais qui, en réalité, ne font pas grand-chose».