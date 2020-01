J’ai failli mourir parce que j’ai jugé que je n’avais «pas le temps d’être malade»

À quoi ça ressemble prendre soin de soi lorsqu’on est maman? Je sais que les magazines et les médias sociaux proposent des choses comme une journée de lecture sur la plage ou un après-midi à regarder des films réconfortants. Mais pour moi, par une belle journée de printemps en 2015, prendre soin de moi consistait à accepter que j’avais besoin d’un traitement médical pour ne pas mourir.

J’avais survécu à l’hiver sans tomber malade, ce qui est essentiellement un miracle lorsque vous êtes la maman de deux jeunes enfants. J’étais heureuse, en paix et je me sentais bien!

Puis j’ai commencé à me sentir… pas si bien. J’ai pensé que c’était des allergies, ou même un rhume qui me rattrapait après l’hiver. J’ai ignoré ça, parce que la plupart des mamans avec de jeunes enfants ont tendance à ignorer tout ce qui n’est pas une urgence médicale complète. J’ai continué en prenant de la vitamine C et de l’ibuprofène. Je me souviens de m’être dit que c’était juste une malchance et d’avoir été incommodée par le fait de me sentir moche pendant une semaine chargée qui incluait Pâques et l’anniversaire de mon mari.

72 heures après avoir grimpé à contrecœur dans mon lit immédiatement après le dîner parce que j’étais trop épuisée pour rester debout plus longtemps, je me retrouvais à l’arrière d’une ambulance en direction de l’hôpital. Qu’est-il arrivé? Les heures précédentes sont un mélange de souvenirs flous: mes petits garçons debout près du lit qui me demandent si j’ai envie de jouer, mon mari qui me regarde pour voir si j’ai besoin de quelque chose et moi de répondre: «Je vais bien. J’ai juste besoin de plus de sommeil. ”

Mais il s’est avéré que je n’avais pas besoin de plus de sommeil. J’avais besoin de soins médicaux d’urgence. En plus d’avoir une pneumonie, j’étais en choc septique, une condition où les toxines de l’infection déclenchent une réponse inflammatoire du corps entier. Mes reins étaient défaillants et ma tension artérielle et mes électrolytes étaient dangereusement bas. J’étais, littéralement, en train de mourir. Et je ne le savais même pas.

J’étais à l’arrière d’une ambulance, je ressentais chaque secousse et chaque virage, et j’arrivais à avoir quelques pensées cohérentes qui allait de «C’est idiot. Je ne suis pas si malade que ça» à «Oh mon Dieu, qu’est-ce que j’ai fait?» J’avais un gâteau d’anniversaire à faire cuire et des paniers de Pâques à préparer. J’avais des responsabilités et des délais. Je n’avais pas le temps pour ça.

Ce n’est qu’après avoir passé 12 heures aux urgences et avoir été finalement transférée dans un lit de l’unité de soins intensifs que j’ai appris la gravité de mon état. Le diagnostic de choc septique et de septicémie grave n’a pas vraiment déclenché de sonnette d’alarme pour moi. Je n’avais entendu les termes que lorsque je regardais des émissions télévisées comme «Grey’s Anatomy». J’avais un vague sentiment que mon état était grave, mais j’étais trop confuse pour considérer ce que ça signifiait dans la vie réelle, dans ma vie.