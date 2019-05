«Je trouve qu’on ne voit pas assez souvent au cinéma ce type de fraternité entre une sœur et un frère, avait confié Monia Chokri au HuffPost Québec l’été dernier . J’ai eu un grand frère, donc j’ai connu ce type de relation. C’est une relation très particulière. Ça ressemble presque à une relation amoureuse, sans évidemment rentrer dans une relation physique. Quand j’ai commencé à avoir des relations amoureuses avec des garçons, je me suis rendue compte que je reproduisais la même dynamique que j’avais avec mon frère. C’est intéressant parce que c’est comme ça que j’ai appris à aimer. J’ai fait un film sur la famille, mais c’est également un film sur l’apprentissage de l’amour et de l’ouverture vers les autres.»

Le tapis rouge du 72e Festival de Cannes a été déroulé mardi, mais c’est mercredi que les Québécoises Monia Chokri et Anne-Élisabeth Bossé ont présenté La femme de mon frère à l’ouverture de «Un Certain Regard».

Monia Chokri et Anne-Élisabeth Bossé, fières et resplendissantes à Cannes

Si les autres têtes d’affiche du film (Patrick Hivon, Évelyne Brochu et Magalie Lépine-Blondeau) n’ont pas pu se déplacer à Cannes, Anne et Monia brillaient sur le tapis rouge dans leurs robes midi rosacées et ultra printanières. Le look similaire des deux brunes leur donnait des allures de soeurs… justement fusionnelles, comme le sujet de leur film.

Elles portaient en plus toutes les deux des sandales compensées ; des Prada en velours bordeaux pour Monia.

Chose certaine, le duo inspirait une grâce imprégnée de légèreté, une douce complicité et une fierté assumée.