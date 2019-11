Mes problèmes de santé mentale m'ont permis de devenir un meilleur père

Bizarrement, c’est là que ma femme Mel et moi avons ressenti le plus grand soulagement: notre fille avait été épargnée. La cerise sur le gâteau était que l’anorexie, un ennemi impitoyable, l’empêchait aussi de compléter une formation universitaire.

L’anorexie mentale est un trouble de santé mentale dont le taux de mortalité est de 20%. C’est un vrai monstre. Et pendant une période de six ans, notre fille a passé 12 mois dans trois cliniques pour les troubles alimentaires différentes. Elle s’est automutilée, a menacé de se suicider et a souffert d’une grave dépression. Son poids a chuté de façon catastrophique et, à son point le plus bas, un tube lui a été inséré dans le nez pour lui donner la nutrition dont elle avait besoin pour rester en vie.

Premièrement, je souffre d’un trouble de santé mentale : l’anxiété . Je l’ai hérité de ma mère polonaise, Alice, qui a enduré les horreurs de la Seconde Guerre mondiale dans des camps de réfugiés. Avant d’être contrôlée, mon anxiété a parfois conduit à la dépression . J’ai expérimenté le côté obscur et j’ai passé la majeure partie de ma vie adulte à essayer de gérer une maladie qui peut être très affaiblissante. En 2001, la maladie est allée encore plus loin lorsque j’ai tenté de me suicider.

Je n’étais pas la personne la plus solide et même si je n’avais jamais vécu autant de souffrance mentale qu’en 2001, je n’avais jamais réellement été testé. Je le serais maintenant.

Ce que j’ai réalisé, c’est que ma propre expérience de la maladie mentale m’a donné une idée claire de ce que vivait Emily et de la douleur qu’elle ressentait. Elle ne faisait plus de choix sur la Planète Rationnelle et ne réagissait donc pas bien aux commentaires sensibles comme «si tu ne manges pas assez de nourriture, ton corps et tes os s’affaibliront» ou «ne vois-tu pas que tu es sur le point de gâcher ta vie.»

Je sais par expérience que le cerveau d’une personne souffrant de problèmes de santé mentale graves est abîmé. Les neurotransmetteurs ne se parlent pas. Le cerveau ne réagit pas ou ne répond pas bien au rationnel ou à la logique. Emily vivait désormais sur la planète irrationnelle.

Ce qu’elle voulait, c’était être écoutée, comprise, encouragée et serrée dans ses bras. Elle avait besoin de se faire répéter à maintes reprises que tout allait bien se passer, qu’elle était simplement en «hibernation» et qu’elle se reposait. Et que lorsqu’elle en émergerait, elle serait plus forte et la vie serait encore plus belle.

Je pourrais parler le «langage irrationnel» couramment, parce que c’est la langue que nous parlons du côté «obscur». Mais il y avait aussi des moments où Emily réagissait bien à une approche basée sur les besoins et le comportement humain rationnel.

Dans le monde de l’éducation, nous savons que les individus apprécient différents styles d’apprentissage. Pour certains, la logique est leur style d’apprentissage préféré - raisonnement, théorie et chiffres. D’autres apprennent mieux par une approche d’apprentissage verbal, en utilisant des mots à la fois en langage parlé et en écriture.

Emily a mieux réagi en utilisant des photos et des images et en s’engageant dans le son et la musique. Elle était plus à même d’exprimer ses émotions par la poésie, la peinture et l’écriture de chansons. Et chaque fois que je m’asseyais avec elle et essayais de l’aider à visualiser une photo du futur, nous utilisions des tableaux d’humeur, des post-it et de nombreux stylos colorés.