La méthode 30 secondes

Évitez de virer la cuisine à l’envers ou de partir avec un concombre en vous imaginant que ça vous satisfera pour diner. La pro des lunchs nutritifs conseille plutôt d’empoigner quelques aliments dépanneurs (détaillés ci-dessous), puis de partir carrément avec les emballages.

«Une boîte de craquelin, le pot de tartinade de tofu, un sac de carottes. Ça peut aussi être le pot de salsa, le sac de tortillas, une canne d’haricots noirs et une tomate. On assemble le tout au bureau et on rapporte les restes», propose-t-elle.

La nutritionniste suggère d’ailleurs quelques combinaisons gagnantes dans son nouvel ouvrage Les Lunchs, mais elle insiste pour dire que chacun peut réunir ses ingrédients chouchous, «à condition qu’il y ait des protéines».

Les aliments dépanneurs

Une canne de thon : une protéine versatile toujours prête.

une protéine versatile toujours prête. Des oeufs cuits durs : On les fait cuire dans la même eau que nos pâtes (petit truc pratico-pratique). On peut ensuite les manger en collation, dans une salade, ou un sandwich. Dans la coquille, ils se conservent jusqu’à 5 jours.

On les fait cuire dans la même eau que nos pâtes (petit truc pratico-pratique). On peut ensuite les manger en collation, dans une salade, ou un sandwich. Dans la coquille, ils se conservent jusqu’à 5 jours. Des pois chiches rôtis : On les achète tout faits ou on les fait soi-même.

On les achète tout faits ou on les fait soi-même. Des cannes de légumineuses : Suffit d’ouvrir la boîte et elles sont bonnes dans (presque) tout.

Suffit d’ouvrir la boîte et elles sont bonnes dans (presque) tout. Une tartinade ou un houmous du commerce : bons pour les trempettes, mais aussi dans les sandwichs. Ça aide surtout à varier les saveurs de l’élément protéiné dans le lunch.

bons pour les trempettes, mais aussi dans les sandwichs. Ça aide surtout à varier les saveurs de l’élément protéiné dans le lunch. Des tortillas de blé ou du pain nutritif : pour avoir plus de plaisir, on varie les pains chaque semaine. Pain de seigle, au kamut, naan, pitas, tortillas…

pour avoir plus de plaisir, on varie les pains chaque semaine. Pain de seigle, au kamut, naan, pitas, tortillas… Une tonne de légumes déjà coupés : pour faire des crudités, pour glisser dans un sandwich, une salade, un couscous, un riz…

L’ultime truc de pro

Au lieu de doubler les recettes le soir pour être certain d’avoir plusieurs lunchs, Geneviève O’Gleman conseille de simplement cuire une plus grande portion de chaque aliment individuellement.

Au lieu de préparer, par exemple, 10 portions de votre sauté asiatique, faites plus de riz, coupez davantage de légumes, faites-les cuire séparément et réservez une portion de chacun. Le lendemain, vous pourrez simplement y ajouter un peu d’herbes ou d’épices, et ça peut rapidement devenir un riz aux légumes à l’indienne, ou encore une salade de riz mexicaine. Ça varie les menus et ça prend moins de cinq minutes à assembler.