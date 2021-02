Une épidémie de retards de développement à venir chez les enfants?

Deux cents intervenants de tous les milieux de la petite enfance demandent au gouvernement du Québec de permettre le port du masque avec fenêtre transparente réutilisable chez les éducatrices en service de garde pour éviter des effets néfastes sur le développement cognitif, langagier et psychosocial de certains enfants.

La mesure a déjà été autorisée pour les éducatrices oeuvrant auprès des enfants âgés entre 0 et 18 mois. Les signataires d’une lettre ouverte publiée lundi et entre autres adressée au gouvernement Legault réclament que la directive soit élargie pour celles qui travaillent avec les enfants de 18 mois à 5 ans.

«Les services de garde jouent un rôle primordial comme médiateur auprès de l’enfant dans l’accomplissement des tâches développementales lui permettant d’atteindre les jalons développementaux associés à leur âge», peut-on lire dans la lettre signée par des chercheurs universitaires, responsables de garderies et de Centres de la petite enfance (CPE) ainsi que par des professionnels de la santé.

Les jeunes enfants ne développent pas seulement leurs aptitudes de langage grâce au visage des adultes. Ils apprennent aussi l’expression d’émotions et de comportements sociaux.

«En cachant le bas du visage, les masques chirurgicaux empêchent la détection de signaux nécessaires à l’acquisition du langage, à l’analyse et à l’imitation des émotions. Pour apprendre à exprimer, détecter et gérer leurs émotions, les enfants doivent d’abord observer ces émotions chez l’adulte pour ensuite arriver à les imiter et à expérimenter leurs réactions», soulignent les signataires de la lettre.

Des éducatrices qui ont signé la lettre observent déjà des différences avec les années précédentes dans l’évolution et le développement des enfants. Certaines ont mentionné «une plus grande difficulté chez les enfants à reproduire certains sons ou à nommer les objets, plus d’insécurité et une adaptation plus longue chez les enfants qui commencent la fréquentation d’un service de garde».