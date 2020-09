8 masques et sérums coups de coeur de la rentrée

Jonathan Knowles via Getty Images

L’automne se profile tranquillement et notre peau suite à l’été a besoin plus que jamais d’hydratation. Coup de projecteur sur ces sérums et masques qui vont nous préparer en beauté à l’automne et nous booster!

Le sérum est ce soin qu’on applique entre le tonique et la crème hydratante. Sa particularité est de préparer la peau à capter un maximum d’hydratation et ainsi la garder souple, éclatante et pulpeuse à souhait plus longtemps. C’est votre bouclier anti-sécheresse, et donc anti-rides.

Sérum Nuxe Bio

Courtoisie Nuxe

C’est l’une des grandes nouveautés de cette rentrée, la fameuse marque de beauté Nuxe lance une gamme de soins bio! On a testé le sérum tiré de cette nouvelle génération de soins et c’est une belle découverte. De sa composition, 99% d’ingrédients d’origine naturelle et 78% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, à sa texture: tout est séduisant. Les extrait de graines de chia aux pouvoirs anti-oxydants et la vitamine C stabilisée d’origine naturelle viennent protéger notre peau des agressions quotidiennes. On glisse le sérum sous la crème riche hydratante éclat aux agrumes de la même ligne - à la fois riche et délicieusement parfumée - pour une peau vraiment bien hydratée.

Masque Éclat purifiant pour le visage au charbon de l’Hymalaya - Body Shop

Courtoisie Body Shop

Inspiré de traditions ayurvédiques, ce masque pour le visage au charbon revigorant fait ressortir les impuretés et affine visiblement les pores. Produit végétalien à 100% - formulé sans parabènes, paraffines, silicone ou huiles minérales - il permet d’absorber l’excès de sébum de la peau tout en la purifiant. Simple et efficace, la peau respire mieux!

Sérum à lʼacide hyaluronique Plum Plump - Glow Recipe

Site Sephora

Ici, on a à faire à un sérum léger composé d’ingrédients singuliers et intéressants tel que l’acide hyaluronique de nouvelle génération qui permet d’hydrater les couches cutanées pour une peau repulpée et souple. Ensuite, les trois prunes (kakadu, illawarra et burdekin), riches en antioxydants, ainsi que les protéines de soie et collagène végétalien protègent la peau contre les radicaux libres - ces méchants qui accélèrent le vieillissement cutané. Autant dire: un cocktail santé pour une peau boostée.

À noter que ce soin fait partie de la catégorie «Pur et sain chez Sephora», c’est à dire des produits formulés sans une liste de plus de 50 ingrédients, y compris les sulfates (SLS et SLES), les parabènes, les phtalates et plus encore.

Sérum Retinol B3 - La Roche Posay

Courtoisie La Roche-Posay

Pour commencer, qu’est-ce que le rétinol? Forme active de vitamine A, le rétinol (ou rétinaldéhyde) est principalement connu pour ses propriétés antirides. La note est donnée. On a donc affaire à un sérum anti-âge pour le visage et le cou composé de rétinol pur concentré et de vitamine B3 à glisser sous la crème de jour. Sa texture grasse se fond dans la peau rapidement et laisse la peau franchement plus douce, lissée et hydratée. Ce qu’on aime également, la formule est tout aussi adaptée aux peaux sensibles.

Masque Hydragenist - Lierac

Courtoisie Lierac

La formule de cette toute nouvelle gamme Hydragénist consiste à pulvériser de l’oxygène dans la peau associé à de l’acide hyaluronique et des vitamines. Ce masque SOS basé sur cette technologie a donc pour vocation d’hydrater profondément la peau. Concentré en complexe Hydra O2 et enrichi en huile de fleurs de camélia, ce masque à la texture baume-gel fraîche est tout simplement un plaisir à appliquer. Celles et ceux qui ne sont pas fans de parfum (rose, jasmin et gardenia), ici assez présent, passez votre chemin! Frais et riche, ce masque rend la peau bien hydratée et lisse rides et ridules. Un must pour une peau gorgée d’eau.

Masque de nuit Immortelle précieuse - L’Occitane

Courtoisie L'Occitane

Ce masque de nuit à la texture oreiller (comprenez qui ne tâche pas!) est formulé pour aider la peau à résister aux effets d’agressions extérieures, dont la lumière bleue des écrans numériques de votre cellulaire et de votre ordinateur. Cette formule concentrée en super extrait aqueux de l’immortelle, plante connue pour ses propriétés antioxydantes, ainsi que d’une huile essentielle d’immortelle corse - réputée pour sa capacité à lutter contre les signes de l’âge - est un soin luxe, riche et puissant (dans son parfum aussi!). On l’applique avant d’aller se coucher en fine couche, car le produit est assez gras, et on se réveille la peau repulpée et douce comme de la soie.

Masque de nuit pour les lèvres Laneige, édition spéciale

Site Sephora

Coup de coeur renouvelé pour ce masque pour les lèvres de la marque coréenne Laneige. Cette édition spéciale rentrée - parfum bonbon ourson - est semblable aux précédentes versions dans sa composition. Texture onctueuse délicatement parfumée (addictive), enrichie en acide hyaluronique et minéraux, cette formule forme un film protecteur sur les lèvres qui permet de retenir l’hydratation et les ingrédients actifs. Appliquez une couche généreuse de ce masque apaisant avant de dormir pour éliminer les peaux mortes et vous réveiller avec des lèvres fraîches, souples et douces. Psst: on l’utilise même la journée...!

Complexe multi-réparation synchronisée Advanced Night Repair - Estée Lauder

Site Sephora

Ce produit iconique et luxe de la marque américaine nous revient avec une formule améliorée, bien sûr! Elle a un nom: la technologie Chronolux Power Signal. Pour faire simple, cette innovation aide la peau à stimuler sa production naturelle de nouvelles cellules fraîches et de collagène. Le sérum pénètre rapidement et profondément dans la peau. Verdict? La peau paraît plus lisse et moins ridée, plus jeune, plus éclatante et plus uniforme immédiatement. Un soin luxueux et luxe.