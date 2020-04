8 sérums pour une peau débordante de vitalité

Il y a de l’espoir qu’on ressorte un jour de notre tanière. C’est le temps de ramener la lumière sur votre minois. Voici huit sérums hydratants coup de coeur.

POURQUOI UTILISER UN SÉRUM Entre l’application du tonique et de la crème hydratante, on glisse un sérum sur notre peau pour la préparer à capter un maximum d’hydratation et ainsi la garder souple, éclatante et pulpeuse à souhait plus longtemps. C’est votre bouclier anti-sécheresse, et donc anti-ride.

Courtoisie Sérum

Ce produit de chez nous végane, 100% naturel et biologique, est probablement notre découverte la plus réjouissante de l’année! Sa formule composée de fragments d’acide hyaluronique, de vitamine E et d’extraits d’algues procure un effet tenseur instantané accompagné d’un léger picotement sans être trop agressive. Comme un doux électrochoc rajeunissant pour la peau. Sa texture soyeuse - quasi en gel-crème - permet en plus une pénétration rapide. On l’adore!

Courtoisie Sérum

Coup de fraîcheur immédiat avec ce sérum quasi en eau. Enrichi d’extraits d’algues, de collagène et du composé signature de la marque, le Torricelumn, riche en vitamines et minéraux, il fournit une bonne dose d’hydratation à la peau en plus de la nourrir, la rendant au final plus lumineuse.

Courtoisie

Qu’il s’agisse d’éclaircir la peau, de la purifier ou de prévenir l’apparition des rides et ridules, ce petit sauveur contient la parfaite combinaison d’antioxydants sous forme de vitamine C (de l’acide L-ascorbique pur) et de vitamine E. Ainsi, la peau est mieux protégée contre les agressions externes, dont les rayons UV. Après une semaine d’utilisation, seulement, notre peau était tonique et brillait plus qu’une belle journée printanière.

Goop Beauty

On était sceptique quant à l’efficacité des produits de la marque de Gwyneth Paltrow jusqu’à ce qu’on essaie ce sérum pendant plusieurs semaines. Avec sa forte concentration en vitamine C (20%) et en acide hyaluronique, notre peau a été saisie sur le coup. Des boutons sont apparus, mais sont rapidement disparus pour laisser place à un éclat rarement observé sur notre peau auparavant.

Courtoisie

Oui, c’est un produit de pharmacie. Oui, c’est la première fois qu’Olay utilise du Retinol, ce fameux ingrédient anti-âge vanté par tou(te)s les beautitas. Mais ça fait la job! Cette formule de nuit non parfumée (yeah!) et d’une agréable légèreté aide à assouplir l’épiderme et lisser les ridules alors qu’on a les yeux fermés. Au réveil, nos pores paraissaient en effet plus serrés.

Courtoisie

Au revoir l’irritation avec ce sérum apaisant miraculeux. Exempt de tout agent potentiellement irritant, il calme les rougeurs avec ses polypeptides de vin et le bêta-glucane.

Dès l’application, on est saisi par la sensation de fraîcheur qu’il procure et son pouvoir repulpant. C’est du luxe! Conservez-le au frigo pour maximiser son effet vivifiant.

Courtoisie

Composé majoritairement d’eau et de 15 % de glycérine, ce sérum ultra léger agit comme capteur d’humidité juste avant d’appliquer notre soin hydratant. Il aide en plus à atténuer les fines lignes associées au vieillissement. On ne s’en passe plus.

Avène