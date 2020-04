LES PLUS DRÔLES

Les masques «pénis»

L’Américaine Mindy Vincent a probablement eu l’idée la plus comique, mais aussi l’une des plus ingénieuses pour son masque. Non pas parce qu’il fait sourire avec ses motifs coquins, mais parce que si quelqu’un est suffisamment proche d’elle pour lui faire remarquer qu’elle a des pénis sur le visage, c’est qu’il est trop près d’elle - et ne respecte donc pas les mesures de distanciation sociale. Prix : 20$ US.