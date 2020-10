Markantoine lance une ligne de sous-vêtements pour homme faite ici

Le créateur québécois désire viser son père, son grand-père, mais aussi ses amis avec deux modèles, une bobette et un boxer court, déclinés en trois nuances: blanc, noir et un bleu-gris assez froid. Des pièces minimalistes selon lui et qui arborent comme signe distinctif le logo de la griffe, MRKNTN, en blanc sur élastique noir.

Un rêve de longue date

Après s’être assis avec la Grappe métropolitaine de la mode | mmode , instance mode basée à Montréal, le créateur a pu obtenir un portrait plus global des manufactures basées au Québec avec lesquelles collaborer - et elles sont nombreuses. C’est en Estrie, à Granby, que se trouve le groupe Ranger avec lequel Markantoine fait affaire.

Côté matières, elles sont éco-responsables. On parle de tencel et lyosell, une fibre en cellulose réalisée à partir de pulpe de bois, dissout dans un solvant naturel et non toxique. Des matières respectueuses de l’environnement, mais également synonymes de confort.