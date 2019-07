L’un des chouchous de la scène mode montréalaise Markantoine lancera une collection unisexe et audacieuse élaborée en collaboration avec du détaillant québécois Simons.

Vendues sous la bannière maison de Simons Icône, les pièces exclusives respecteront l’ADN du designer, mais seront un brin plus accessibles.

Markantoine Lynch-Boisvert est connu pour ses créations anticonformistes aux formes, matières et textures éclatés. Son style emprunte parfois des influences grunges, quasi gothiques, mais aussi des Clubs Kids du début des années 90 ou du motocross, tout en restant résolument urbain.

Cette nouvelle collection avec Simons comprendra les matériaux signatures du créateur, soit du denim, des paillettes et du jersey bio. Le tout sera «entre la motocross et l’histoire de l’art, les motifs minéraux et les mangas. Quelque chose de fun, accessible et audacieux», révèle Markantoine au HuffPost Québec.

La plupart des pièces seront également conçues pour convenir autant à la femme qu’à l’homme, même les bottillons.