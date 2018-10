Plus besoin de chercher longtemps pour trouver des créations d'ici chez Simons. Le détaillant québécois lance «Fabrique 1840», une nouvelle plateforme de ventes en ligne mettant de l'avant le génie créatif canadien.

«Fabrique1840» fait référence à la naissance de l'entreprise familiale, qui a vu le jour en 1840, sur la côte de la Fabrique, à Québec.

L'initiative de Simons vise à mousser les ventes en ligne, tout en prélevant les taxes de vente, des produits d'artisans de partout au pays qui se spécialisent dans un éventail de domaines, comme les objets décoratifs, les accessoires de mode ainsi que la papeterie.

Le détaillant, qui a déployé sa propre plateforme de commerce en ligne en 2010, souhaite mettre son savoir-faire au service de la cinquantaine d'artisans sélectionnés pour faire partie de «Fabrique1840». La plateforme est accessible sur la page d'accueil du site web de Maison Simons.

Le président-directeur général de la maison, Peter Simons, a dit espérer que ce genre d'initiative incitera les consommateurs à se tourner vers des plateformes d'achat en ligne où l'équité fiscale sera respectée.

«Ma clientèle est plus jeune et donc peut-être que je suis capable de voir la sensibilité qui commence à naître dans cette génération pour un intérêt à consommer d'une façon plus responsable, plus locale, analyse l'homme d'affaires. De plus en plus veulent opter pour une valeur ajoutée avec une compréhension d'où vient le produit.»

La responsable des relations avec les artisans de «Fabrique1840», Cécile Branco, estime que la plate-forme va permettre à de plus petits artisans et commerçants de se faire une place sur le web, actuellement dominé par quelques plateformes, comme le géant Amazon.

Avec La Presse canadienne

