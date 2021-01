Charmant cocon à vendre à Saint-Lambert

Entièrement rénovée et disposant de 4 chambres à coucher et 2 salles de bain, elle est prête à accueillir une petite famille .

La propriété de style American Shingle Style offre la juste balance entre architecture patrimoniale et modernité. Y cohabitent par exemple des calorifères en fonte et des luminaires contemporains, des plafonds de lambris et une douche vitrée.