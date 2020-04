COVID-19: voici la liste des CHSLD où la situation est critique

Dans la lutte à la COVID-19, la situation dans les CHSLD est extrêmement préoccupante, et le premier ministre François Legault a répété à plusieurs reprises dans la dernière semaine qu’il s’agissait d’une priorité de son gouvernement.

Il avait annoncé en conférence de presse en début d’après-midi la diffusion - attendue - de la liste des CHSLD en situation critique. La liste a finalement été dévoilée mardi soir. On y retrouve principalement le nombre cumulatif de résidents infectés confirmés et le pourcentage de ces résidents sur le nombre de lits au permis de la résidence.

La liste peut être téléchargée ici.

La situation pourrait toutefois déjà être bien différente de ce que ce portrait nous présente. Le document indique que certains chiffres sont à jour en date d’hier (13 avril) et que plusieurs sont antérieurs à cette date (c’est le cas pour la grande majorité des résidences qui ne sont pas considérées en situation critique). On n’y trouve aucune mention des décès liés à la COVID-19 dans ces CHLSD et résidences pour personnes âgées.

Les centres comptant le plus de cas, au haut de la liste, sont le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval (120 cas), le Centre d’hébergement Yvon-Brunet (99) et le CHSLD Joseph-François-Perrault (98) à Montréal, le Centre multiservices de santé et de services sociaux Laflèche à Shawinigan (91) et l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (85).

Plus tôt en journée, Legault avait révélé que la situation était considérée «critique» dans 41 des 2600 résidences de la province. Elles sont ainsi identifiées en rouge (25) et en orangé (16) dans le document publié en soirée.