La brillance est au premier plan, mais aussi des couleurs éclatantes gaga-esques. La maison propose pour l’instant des crayons à lèvres semi-mats, des brillants à lèvres, et des fards liquide pour paupières et joues, tous disponibles en six collections, ou autrement dit six teintes différentes : un tendance vert foncé, un noir métallique intriguant, des roses féminins, du doré, mais aussi un magnifique rouge brique légèrement brunâtre.

Le tout est vendu en duos ou trios et est disponible en pré-commande sur Amazon. Comptez 26$ US (34$ CAN) pour deux crayons à lèvres et 49$ US (64$ CAN) pour un crayon, un brillant et un fard. La marchandise ne sera pas livrée avant deux mois, soit le 17 septembre.

Lady Gaga, qui travaille sur le projet depuis deux ans, confie que le maquillage l’a sauvée, qu’il lui a inspiré une confiance qu’elle n’avait pas quand elle était jeune. «J’ai découvert ma beauté en ayant l’habilité de m’inventer et de me transformer, témoigne-t-elle sur Instagram. Ils disaient que j’étais bizarre, mais vraiment, j’étais juste Born This Way, née comme ça.»

Haus Laboratories s’adresse à tout le monde, tous les genres, et a été conçue pour que chacun laisse libre cours à sa créativité dans l’expression de sa beauté.

«La beauté, c’est comment vous vous voyez. Votre “glam“. Votre expression. Votre fibre artistique... On veut que vous vous aimiez», résume la chanteuse dans la première vidéo promotionnelle de l’entreprise.