Le maquillage, c'est payant! La preuve : la vedette de téléréalité et entrepreneure de 21 ans Kylie Jenner est en voie de devenir la plus jeune personne à faire ELLE-MÊME plus d'un milliard de dollars dans toute l'histoire, devançant le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui est arrivé à 23 ans.

Selon le magazine Forbes, qui rapport la nouvelle, la jeune femme a réussi a empoché plus de 630 millions de dollars issus des ventes de ses produits Kylie Cosmetics, son entreprise fondée il y a moins de trois ans.

Sa fortune, elle, est évaluée à 900 millions de dollars - battant celle de sa soeur Kim Kardashian évaluée, elle, à 350 millions - et devrait atteindre le milliard d'ici l'année prochaine. Cet énorme montant comprend bien sûr tous les profits de Kylie Cosmetics, mais aussi ceux tirés de ses émissions de télévision ou de ses collaborations avec de grandes marques comme Puma ou PacSun.

Assez étonnant quand on pense au fait que tout a commencé avec un Lip Kit, ou autrement dit un ensemble de maquillage pour les lèvres, vendu à 29$ en 2015.

Kylie Jenner confie à Forbes que les réseaux sociaux l'ont beaucoup aidée à y arriver, surtout que la plupart de ses fans sont de jeunes femmes qui utilisent du maquillage. «J'ai [ainsi] un accès tellement facile à mes fans et à mes clients».

Sur Instagram, la belle écrit : «Wow. je ne peux pas croire que je publie ma propre couverture du magazine Forbes. Merci pour cet article et la reconnaissance. Je suis tellement chanceuse de faire ce que j'aime tous les jours. Je n'aurais pas pu rêver mieux.»

On comprend Kylie! Être milliardaire à l'âge de la maturité, ce n'est pas donné à tout le monde.

Kylie figure à la 27e position au palmarès des femmes entrepreneures les plus riches des États-Unis du magazine Forbes. À la position numéro un se trouve Diane Hendricks, à la tête de la compagnie ABC Supply, avec une fortune évaluée à 4,9 milliards. Oprah occupa la 6e position avec un magot de 3,1 milliards.

