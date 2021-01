Kraft Dinner lance sa saveur la plus bizarre à ce jour

Du 27 janvier au 14 février, il faudra suivre @kraftdinnerca sur Instagram, @kraftdinner sur Facebook et Twitter, et visiter BonbonKD.ca pour mettre la main sur cette édition rose du mois de février.

Il y aura un petit exercice à remplir tout de même: il faudra envoyer vos répliques romantiques ou déclarations d’amour sur les médias sociaux. Le programme se poursuivra jusqu’à la Saint-Valentin avec des déploiements plus vastes du macaroni et fromage rose, disponible en vagues sur le site BonbonKD.ca .

«La Saint-Valentin est peut-être le jour le plus mielleux ou “cheesy” de l’année, et comme il s’agit du plat au fromage préféré des Canadiens et Canadiennes, nous avons voulu nous joindre à la fête, a déclaré par voie de communiquéBrian Neumann, chef de marque, consolidation de marque et innovation, à Kraft Heinz. Grâce au mariage de la couleur et de la saveur de la Saint-Valentin, teinté de notre goût fromagé unique, nous offrons aux Canadiens et aux Canadiennes une nouvelle façon de proclamer leur amour cette année, avec Bonbon KD.»