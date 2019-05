La taille «irréalistement mince» de Kim Kardashian pointée du doigt

Elle a beau avoir le postérieur le plus imposant d’Hollywood, mais sa taille paraissait plus mincissime que jamais au Met Gala ce lundi soir. Kim Kardashian West a fait jaser d’elle non seulement pour ses tenues révélatrices lors de la prestigieuse soirée, mais aussi ses proportions qualifiées d’irréalistes. Sa robe signée Thierry Mugler et inspirée de Sophia Loren dans le film de 1957 Boy on a Dolphin moulait toutes ses formes, mais mettait surtout l’emphase sur son impressionnante silhouette en sablier. Il n’en fallut pas plus pour enflammer ses détracteurs et inquiéter ses fans.

Gilbert Carrasquillo via Getty Images

Les «Kim, manges-tu?» ont afflué sur les réseaux sociaux très peu de temps après son passage sur le tapis rouge. Son entraîneuse, Melissa Alcantara, est venue à sa rescousse et a fait taire les trolls. Oui, comme Kim l’a révélé dans une vidéo du magazine Vogue, elle portait un corset si cintré qu’elle ne pouvait pas s’asseoir ni aller aux toilettes (agréable pour un gala de plusieurs heures), mais sa taille avantageuse serait aussi due à son acharnement dans la salle de sport. «Elle s’entraîne comme une déchaînée six jours par foutue semaine. Elle se réveille de bonne heure comme jamais et est vraiment dévouée, a fait savoir sa coach personnelle sur Instagram. PLUS IMPORTANT, je me fous de votre opinion sur son corps, que vous pensiez qu’il soit faux ou pas! Je la vois tous les matins, je la vois s’entraîner et suer et je vois tout le travail qu’elle fait à l’extérieur du gym et ÇA, c’est louable!»

Karwai Tang via Getty Images

On ne peut pas nier que Kim a quelque peu exagéré en optant pour un corset aussi compact, mais il faut spécifier que l’excès était de mise pour la soirée à thématique «Camp: Notes on Fashion» inspirée de l’oeuvre de Susan Sontag. L’auteure américaine à succès définissait «camp» comme «l’amour du non-naturel, de l’artifice et de l’exagération». Plusieurs stars ont donc profiter de la soirée mode pour repousser les limites de l’esthétique, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous :