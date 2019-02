Pour cette première de l'exposition dédiée au célèbre couturier Thierry Mugler au Musée de beaux-arts de Montréal, du très beau monde était présent. Kim Kardashian avait fait le déplacement pour fouler ce tapis rouge de la première de Thierry Mugler Couturissime.

Une première qui a vu réunis la star de la téléréalité et le couturier Thierry Mugler. Une soirée plus que glamour!

Jfgalipeau.ca

Kim Kardashian s'est pliée au jeu des selfies avec une nombre incalculable de fans, vêtue de cette robe couture signée Thierry Mugler bien sûr!

Elle a même changé de robe en cours de soirée, un modèle blanc court et graphique, magnifique!

Ce tapis rouge a vu défiler de nombreuses stars d'ici dont le couturier Denis Gagnon, mais aussi Thierry-Maxime Loriot, le commissaire de cette rétrospective consacrée au créateur français - produite et mise en tournée par le MBAM. Elle dévoile les multiples univers de cette figure artistique incontournable – couturier visionnaire, metteur en scène, photographe et parfumeur – en revisitant notamment ses créations prêt-à-porter et haute couture.

Plus de 140 tenues jamais exposées sauf exception, réalisées entre 1973 et 2001, en plus de nombreux documents d'archives inédits et croquis sont exposés. Une centaine de photographies signées par les plus grands artistes – Helmut Newton, Sarah Moon, Pierre et Gilles, David LaChapelle, Paolo Roversi, Herb Ritts, Dominique Issermann, Guy Bourdin et Richard Avedon, pour n'en nommer que quelques-uns – complète l'exposition.

Chacune des galeries immersives a été imaginée en collaboration avec des artistes-designers ou scénographes tels que Michel Lemieux, Philipp Fürhofer et la compagnie d'effets spéciaux Rodeo FX.

Toutes les photos du tapis rouge impressionnant de la première de l'Expo Mugler