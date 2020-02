Une nouvelle série humoristique abordant le thème de la charge mentale verra le jour sur Ici tou.tv à l’automne prochain. Dans L’oeil du cyclone, Julie Le Breton incarnera une mère monoparentale de trois enfants.

Son personnage, Isabelle Gagnon, qui mène une entreprise d’organisation de mariage, fera la démonstration que «la garde peut être partagée, mais pas les préoccupations constantes», apprend-on dans un communiqué publié par Radio-Canada. On la décrit comme une femme humaine, généreuse, attachante, drôle… et en manque de sommeil!

«Il y a quelque chose de tragi-comique à voir cette femme miraculeusement survivre (avec le sourire) à toutes ces tâches au fil des sketchs composant chaque émission.»

Gageons que quelques femmes pourraient se reconnaître dans ce personnage...

À travers cette émission à sketchs, on apprendra à connaître ses jumeaux Ema (la super Lilou Roy-Lanouette, qui était tellement juste dans Jouliks) et Ludo (Joey Bélanger), son aînée Jade (Emi Chicoine, qu’on a pu voir récemment dans Plan B, et actuellement dans L’effet secondaire), son ex (le talentueux Patrick Hivon), la nouvelle blonde de ce dernier (Catherine Souffront), sa mère (Danielle Proulx-Cloutier, une valeur sûre)... et sa soeur («son quatrième enfant»), interprétée par nulle autre que Véronique Cloutier!

Il s’agit d’un premier rôle de fiction (autre que dans les Bye Bye) pour l’animatrice chevronnée.

L’auteur Jean-François Léger agit à titre de script-éditeur, alors que Alain Chicoine et Julie Hogue seront à la réalisation. La série est produite par Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet, Mélanie Viau et Louis Morissette pour KOTV.

L’oeil du cyclone sera disponible sur Ici tou.tv extra en octobre 2020.