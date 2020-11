John Legend partage un cliché de son fils Miles, un «mini-lui»

John Legend et Chrissy Teigen ont partagé un cliché de leurs fils Miles, 2 ans et demi, sur leurs fils Instagram. Le chanteur a ajouté en statut: «Mini-moi regardant prudemment / avec optimisme ces résultats électoraux arrivés.» Le mannequin, pour sa part, a écrit: «non, vraiment trop mignon!»

Et c’est vrai que le petit garçon ressemble comme deux gouttes d’eau à son papa - et qu’il est absolument adorable.

«Nous sommes tellement reconnaissants pour la vie que nous avons, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour tous les moments incroyables que nous avons pu vivre. Mais tous les jours ne peuvent pas être ensoleillés. En ces jours les plus sombres, nous pleurerons, nous pleurerons. Mais nous nous embrasserons et nous aimerons plus fort et nous passerons à travers.»