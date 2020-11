Chrissy Teigen dévoile un tatouage en l'honneur du bébé qu'elle a perdu

Le 30 septembre dernier, Chrissy Teigen et John Legend ont perdu leur bébé, c’est la nouvelle qu’avait partagée le mannequin sur Instagram et Twitter. Elle était enceinte de 20 semaines.

«Nous ne décidons jamais du nom de nos bébés jusqu’au dernier moment possible, après leur naissance, juste avant de quitter l’hôpital. Mais, pour une raison quelconque, nous avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre: Jack. Donc, il sera toujours Jack pour nous. Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours.»

«Nous sommes tellement reconnaissants pour la vie que nous avons, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour tous les moments incroyables que nous avons pu vivre. Mais tous les jours ne peuvent pas être ensoleillés. En ces jours les plus sombres, nous pleurerons, nous pleurerons. Mais nous nous embrasserons et nous aimerons plus fort et nous passerons à travers.»