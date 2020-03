Je suis demisexuelle et voici ce que je veux que vous sachiez

La meilleure façon pour le décrire, c’est que je suis attirée par la personnalité d’une personne et non par son apparence physique.

Je ne suis attirée par une personne qu’après avoir développé une connexion émotionnelle plus profonde avec elle. Je peux compter sur les doigts d’une main le nombre d’hommes que j’ai embrassés dans ma vie ou qui m’ont même attirée et je n’ai aucun problème avec ça. Je n’ai jamais senti que je manquais quelque chose, et si je me fie à ce que mon corps me dit, je préfère de loin entretenir une conversation de sept heures avec quelqu’un plutôt que d’être intime physiquement avec cette personne.

Et maintenant, en tant qu’adulte, je me rends compte que c’est exactement ce qu’est la demisexualité.

Mes amies se pâmaient sur les beaux gars de l’école, et je jouais le jeu. Je leur faisais entièrement confiance alors je me disais que si elles pensaient que ces garçons étaient attirants, ils devaient l’être. N’est-ce pas? Je n’ai jamais vraiment compris ce qui les attirait autant. Ils étaient généralement gentils, mais je ne savais pas pourquoi mes amies voulaient les embrasser. Je ne connaissais pratiquement aucun d’entre eux. Je n’étais pas du tout proche de ressentir une attirance sexuelle ou physique pour des gens que je connaissais peu, même après la puberté .

En grandissant, quand mes amies parlaient constamment d’une célébrité en la qualifiant de «sexy», j’embarquais dans leur jeu, mais je ne comprenais pas ce qu’elles ressentaient. Je n’ai jamais regardé une personne célèbre, un ami ou un étranger en me disant «wow, il est sexy». Pas une fois. J’avais des béguins, bien sûr, mais ça n’avait rien à voir avec l’apparence de la personne. Pour moi, les gens étaient attirants à partir du moment où on développait des sentiments pour eux à cause de leur personnalité.

J’avais 16 ans quand j’ai eu mon premier copain, mon premier baiser, ma première vraie compréhension de ce qu’est l’attirance envers quelqu’un. Je n’avais jamais voulu embrasser personne auparavant. Je me suis sentie considérée, belle et comprise.

En tant que personne demisexuelle, lorsque je rencontre une personne pour la première fois, je la vois, tout simplement. Je vois ses caractéristiques physiques comme une chose qui fait partie de qui elle est, rien d’autre. Tu as de beaux abdos? Super. Tu as une mâchoire sculptée? Ok, peu importe. C’est seulement quand je commence à découvrir ce qui se cache derrière les yeux qui me regardent que les caractéristiques physiques attirent mon attention. C’est pour ça que je savais que je n’étais pas asexuelle. Je ressens de l’attirance, il me faut juste un peu de temps pour y arriver.

Pour la première fois de ma vie, quelqu’un s’intéressait à qui j’étais au plus profond de moi et voulait tout savoir sur moi. Mon premier baiser a eu lieu pendant un film. Il s’est penché près de moi et soudainement, mon estomac s’est noué. Il m’attirait comme un papillon de nuit va vers la lumière, et c’était aussi naturel que de respirer. Tout ce dont mes amis m’avaient parlé avait maintenant un sens. Plus j’ai appris à le connaître, plus il est devenu beau à mes yeux.

Comme n’importe quelle fille naïve et en amour au secondaire, j’étais folle de lui. Je me suis dit qu’enfin, je comprenais ce que mes amis vivaient avec leur copain ou leur copine. Peut-être allait-il être la seule personne avec qui je vivrais ça dans ma vie? Et que j’avais simplement eu la chance de le rencontrer à un jeune âge?

Mon amour de jeunesse a été mon partenaire pendant environ six ans. Notre rupture officielle, très difficile, a eu lieu des mois après que j’ai commencé à me détacher émotionnellement, parce que mon instinct me disait qu’il me trompait.

Par la suite, je me suis retrouvée à nouveau dans ce tourbillon où je ne comprenais pas qui j’étais. Pour moi, être attirée par quelqu’un implique beaucoup d’investissement émotionnel. Et en tant que personne monogame, je n’ai aucun intérêt à rencontrer d’autres personnes lorsque je suis engagée dans une relation.

En plus d’être furieuse, j’étais plus confuse que jamais. La seule personne envers qui j’avais été attirée était ce partenaire. Peu importe à quel point je pouvais devenais proche de d’autres personnes, ces sentiments, je ne les ressentais que pour lui. Les demisexuels n’expérimentent généralement pas les histoires d’un soir ou les aventures. Nous bâtissons nos relations physiques à partir des morceaux de nos relations émotionnelles.

J’ai commencé à tout remettre en question sur ma sexualité: est-ce que j’étais anormale? Est-ce que c’est normal de ne pas trouver les gens attirants en général?

Ayant toujours été proche de gens de la communauté LGBTQ, j’ai toujours eu des amis incroyables à qui me confier à ce sujet. Ils m’ont dit que mes sentiments étaient normaux, et ils m’ont parlé de l’asexualité, puis quelques-uns m’ont parlé de leur propre asexualité.