Je me suis sorti de la toxicomanie et maintenant, je redonne au suivant

Avec le temps, j’ai réalisé que je ne savais pas où je m’en allais dans la vie. Consommer venait soulager tous mes maux, et rapidement, je suis resté pris dans un engrenage. La vie n’avait pas de sens pour moi et j’étais perdu. Comme ado, j’avais des questionnements existentiels et j’avais peur. La consommation me permettait de ne pas me responsabiliser.

Je vivais dans un monde à part. Quand tu es tout le temps en consommation, tu n’as pas à faire face à tes problèmes et tu n’as pas à prendre de décisions pour ta vie. C’est comme rester adolescent et innocent le plus longtemps possible.

À un moment donné, j’ai atteint un bas-fond. Je n’avais plus une cenne, j’étais endetté, mon frigo était vide et je mangeais des nouilles sèches pendant des jours et des jours. J’avais maigri, mon appartement était sens dessus dessous et rien n’avançait dans ma vie. Les membres de ma famille et mes amis ne voulaient plus me parler, j’étais seul avec mes problèmes. Je commençais à penser au suicide. J’étais découragé et je ne savais plus à qui demander de l’aide. J’étais à bout de ressources.

Un jour, j’ai finalement décidé d’aller sur Internet pour trouver de l’aide. J’ai fait quelques appels et j’ai été touché par la personne à qui j’ai parlé chez Portage. À ce moment-là, j’allais à l’université, j’avais un travail et un appartement donc ça m’inquiétait. Mais on m’a dit de venir le plus vite possible et qu’on allait me prendre en charge.

J’ai donc participé à un programme de huit mois basé sur la thérapie communautaire. Là-bas, j’ai réappris à fonctionner à l’intérieur d’une communauté. Il faut dire que Portage a été ma troisième thérapie. La rechute fait partie du processus en toxicomanie. J’en ai vécu plusieurs avant d’avoir un bon résultat.