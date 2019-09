Hydro-Québec: plus de transparence et moins d’ingérence

Cette année marque le 75e anniversaire de la première nationalisation d’électricité et de la création de la Commission hydroélectrique de Québec qui deviendra Hydro-Québec. 2019 coïncide également avec un autre anniversaire moins spectaculaire, mais d’autant plus important : le 23e anniversaire de la création de la Régie de l’énergie.

La Régie de l’énergie a été créée notamment pour dépolitiser la fixation du tarif d’une ressource énergétique si essentielle pour tant de Québécois et d’entreprises. Auparavant, le prix que les consommateurs devaient payer pour l’électricité était débattu par les politiciens et puis tranché par le premier ministre. Deux secondes de réflexion suffisent pour deviner les effets pervers d’une telle ingérence : les tarifs variaient selon le bon vouloir du gouvernement, à l’approche des élections, etc. C’est donc pour protéger les Québécois de ces aléas politiques que le ministre des Ressources naturelles de l’époque, M. Guy Chevrette, créa un tribunal administratif indépendant, la Régie de l’énergie.

Faisons un bond dans le futur et revenons en 2019. Cette semaine, débutent les audiences parlementaires sur le projet de loi n° 34 (PL34) présenté par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien. Ce projet de loi prétend « simplifier » la fixation des tarifs d’électricité. Toutefois, ce qu’on ne dit pas c’est que cette « simplification » se fera au détriment de la transparence et à la merci de plus d’ingérence.