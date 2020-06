Meurtre de George Floyd: les mots puissants de Gregory Charles

Gregory Charles poursuit en expliquant que depuis les tragiques événements de la fin mai, il entend souvent la voix de son défunt père Lennox, «dans sa tête, dans son coeur», lui qui a marché avec Martin Luther King et qui a assisté à son discours historique prononcé à Washington, en 1963.

Il prend son père en exemple en racontant un incident raciste dont ce dernier a été victime au début des années 1970, lorsqu’un propriétaire de Montréal avait refusé de lui louer un logement parce qu’il était noir. Environ quinze ans plus tard, le sort a voulu que le père de Gregory Charles, qui travaillait au département d’orthopédie de l’hôpital général juif de Montréal, ait à s’occuper de l’homme en question à la suite d’une fracture.

«L’ayant reconnu, mon père a choisi de s’occuper de lui. Il s’agissait d’une fracture compliquée et pénible. J’étais adolescent et je travaillais avec mon père dans ce même établissement à l’époque. J’avoue que je ne comprenais pas bien pourquoi mon père voulait aider, mais surtout servir un homme qui avait été si cruel avec lui, avec nous. J’entends sa réponse depuis quelques jours, dans ma tête: “Il souffre et il a besoin de réconfort. I will do for him what must be done and I will do it as well as I can” (″Je ferai pour lui ce qui doit être fait, et je le ferai du mieux que je peux″⁣). Et je l’entends ajouter: ″Because that is how we love and how we win, son” (″Parce que c’est comme ça qu’on aime et qu’on gagne, mon fils″⁣)».

«Je n’oublierai pas les quelques mots qu’il a dits à mon père quand il est parti: “Merci Lennox de m’avoir guéri. Et je ne parle pas de ma jambe”. Et à moi il ajouta: “Ton père est tout un bonhomme. T’as des grosses bottines à chausser”.»