Les grands-parents pourront garder, mais pas venir souper

Les grands-parents de moins de 70 ans qui sont en bonne santé pourront garder leurs petits-enfants pour permettre aux parents de travailler, a annoncé le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, jeudi.

Mais «ça ne sera pas le temps d’inviter grand-maman pour un souper si ce n’est pas pour garder les enfants» et il faudra éviter «les grandes accolades», a-t-il ajouté en point de presse.

La veille, il avait notamment expliqué que les contacts souvent plus rapprochés entre les grands-parents et les petits-enfants étaient plus propices à la propagation de la COVID-19 que ceux avec une éducatrice ou une enseignante, par exemple. L’objectif de cette ouverture est donc avant tout de permettre aux parents de retourner travailler et de souffler un peu, pas d’encourager les aînés à bécoter leurs êtres chers.