Gala de l'ADISQ 2020: Louis-José Houde règle nos comptes avec l'année 2020

Après que certains des artistes québécois les plus écoutés de la dernière année eurent l’opportunité de se donner en spectacle aux quatre coins de la métropole (et ce, aussi bien sur le toit d’un immeuble, qu’au milieu d’un terrain de football), Louis-José Houde a pris le contrôle de la scène du studio 42 de la maison de Radio-Canada pour donner le coup d’envoi au 42e Gala de l’ADISQ en exprimant clairement son ras-le-bol envers l’année 2020.

«L’an dernier, je vous disais de ne pas vous rentrer des Félix dans la bouche. Cette année, je ne sais pas par où commencer», a-t-il lancé d’emblée, sur un ton quelque peu découragé.

«Une qu’on a hâte qui disparaisse, par exemple, c’est 2020. Ça ne s’appellera pas le Bye Bye, ça va s’appeler le Décal*sse.»

L’animateur a poursuivi en expliquant qu’il avait accepté d’animer de nouveau le gala cette année le 12 mars dernier, jour où le Québec a été frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19.

«Je ne savais pas que ça finirait dans une petite ambiance de présentation PowerPoint dans le Sheraton. On est 32 dans la place, ça sent le Windex, Radio-Canada filme avec son téléphone, on est branché sur le 110, et je ne sais même pas si je porte des bobettes en ce moment», a-t-il lancé.

L’humoriste s’est néanmoins dit heureux de remplir ce mandat («C’est la première fois où j’ai besoin de cet argent-là!»), lui qui n’aime pas non plus être seul le dimanche et pour qui ça faisait donc une «petite sortie».