12 essentiels mode de chez nous pour femme pour le printemps-été

«Les beaux jours s’en viennent» comme le répète à l’envi notre premier ministre François Legault - et ce sera avec style, on vous le promet! Voici nos 12 coups de coeur mode de ce printemps-été 2020 - et on achète local!

Soutenir nos créateurs québécois fait partie de nos plans des beaux jours et à long terme. «Acheter moins, mais mieux» tel est notre credo. C’est parti!

Que seraient les beaux jours sans les petites robes d’été?La réponse est induite dans la question. Voici un modèle de la toute jeune marque montréalaise Vallier qui se profile déjà comme un classique des beaux jours. À marier avec talons ou baskets blanches, autre incontournable des beaux jours.

Pantalon à jambe large Falco noir: 220$ de Betina Lou - Marnier. Le pantalon large, léger et coupé au dessus de la cheville demeure encore un must de la saison, à la fois classique, sport et chic.

Haut Bohémienne de Eve Gravel: 154$. Les volants sont l’une des tendances de la saison, ils viennent agrémenter petits hauts, robes et jupes. On a un coup de coeur pour ce modèle mauve de la créatrice montréalaise Eve Gravel qui se marie avec un pantalon taille haute ou une jupe. Ultra féminin.

Nina jeans de Frank & Oak court et jambes évasées: 89,50$. Le mom jeans taille haute est encore d’actualité, qui s’en plaindra? Pas nous. Inutile de préciser qu’il s’arrêtera au dessus de la cheville, beaux jours oblige.

Une paire de baskets blanches Mirevia de Aldo: 54,98 $. Les beaux jours seront également placés sous le signe de la blancheur immaculée des baskets. Pas plates du tout.

Chemise Nela de Marigold par Maryline Baril: 169$. Une chemise légère, un must qui perdure cette saison encore. On craque sur ce modèle de la griffe d’ici éthique!

Un maillot de bain Ornorm N° 01: 60$, la toute nouvelle griffe de Maripier Morin. Coup de coeur pour ce deux pièces orange brûlé.

Au programme de cette première collection : 9 styles dont trois hauts déclinés en un bandeau, un haut à armatures et un haut à balconnet froncé. 3 culottes, dont une taille haute et une taille basse. Deux maillots une pièce, dont un avec un décolleté plongeant et l’autre à balconnet froncé (encore). Le tout sera proposé en quatre couleurs: noir, orange brique, vert émeraude et un imprimé géométrique.

Une salopette de Atelier B: 198$. Les jumpsuits et salopettes sont encore des hits de ce printemps, on aime cette pièce de la marque du Mile-End Atelier B qui n’a d’égal dans le registre minimaliste.

Un sac (cabas) signé Mylène B à partir de 78$ (en polyester). Un sac léger et qui contient des tonnes de trucs, parfait pour trimballer livre, gourde et écran solaire.

Une petite camisole menthe à l’eau en lin de Cokluch 118$. Un classique qui ne se démode pas.

Short rayé Mélissa Nepton 162$. Un short, mais pas en jean, à la fois chic et classique, ne cherchez pas plus loin.

Robe longue en bambou Valérie Dumaine: 132,30$. Parce qu’on devrait toutes avoir une robe longue dans notre garde-robe, qui se porte en tout temps et en toutes occasions.

