«Escouade 99»: pour les non-initiés avant tout

Et les fans de la comédie policière mettant en vedette Andy Samberg, Melissa Fumero et Terry Crews, pour ne nommer que ceux-ci, se retrouveront immédiatement en terrain familier.



Le jeu des comparaisons

Pour être clair : Escouade 99, c’est Brooklyn Nine-Nine à la virgule près. Considérant le protectionnisme dont semblent faire preuve les créateurs de la série originale, ce constat n’a absolument rien d’étonnant.

Évidemment, quelques référents québécois ont été introduits ici et là pour donner au projet une saveur (un peu) plus locale; Widemir Normil s’exprime en créole haïtien à quelques occasions (une belle touche); et on a opté pour une facture visuelle plus travaillée, aux éclairages moins blancs (!), que ce qu’on peut voir habituellement en sitcom.

Mais le rythme, les gags, les décors et la trame narrative demeurent essentiellement les mêmes. Du coup, Escouade 99 suit une dynamique beaucoup plus proche de ce que proposent les Américains en matière de sitcom que de ce qui se fait au Québec à l’heure actuelle.

L’intérêt des fans pour cette adaptation risque donc d’être proportionnel à leur désir de revoir les mêmes péripéties rocambolesques de cette improbable équipe d’enquêteurs que tout oppose et unit à la fois, mais mis en scène et joués par une équipe d’ici... dans le quartier de Limoilou.

Dès la première scène, Escouade 99 se prête au jeu des comparaisons, en particulier en ce qui a trait à la façon dont les interprètes québécois ont su rendre justice (ou pas) aux personnages qu’ils ont eu la chance de reprendre.

À cet égard, les étoiles du match reviennent assurément à Guy Jodoin, Léane Labrèche-Dor, Widemir Normil et Fayolle Jean Jr., qui réussissent tous à s’approprier leur rôle respectif tout en y mettant beaucoup de leur propre personnalité.

Mickaël Gouin se tire également assez bien d’affaire, lui qui avait la tâche non négligeable de marcher dans les traces d’Andy Samberg et d’incarner à l’écran la désinvolture de son Jake Peralta (rebaptisé ici Max Lemieux). De son côté, Mylène Mackay a tendance à trop mettre de l’avant le côté «première de classe» de sa Fanny Lizotte (une version simplifiée d’Amy Santiago).