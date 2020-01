Emily Ratajakowski: égérie de ses nouveaux modèles de lingerie légère

Sean Zanni via Getty Images

Emily Ratajakowski, la mannequin et influenceuse, bien connue pour ses publications sulfureuses, a dévoilé deux nouveaux modèles de sa ligne de lingerie pile pour la Saint-Valentin.

Quasiment à la même époque l’an dernier, elle lançait sa ligne de lingerie baptisée Inamorata Body, c’était en février 2019 se transformant alors en femmes d’affaires. Elle révélait une cinquantaine de pièces dont des petits hauts qui dévoilaient le ventre, des soutiens-gorges, des shorts et des mini jupes, des bodys aussi - qui étaient en rupture de stock très rapidement. Un vrai succès.

Cette fois-ci elle nous dévoile deux modèles, tous les deux noirs et en dentelle transparente. Un une pièce et un ensemble soutien-gorge et string, très sexy.

Qui mieux qu’elle pour faire la promotion de ces deux pièces sulfureuses pour la Saint-Valentin?

Voici ci-dessous le une pièce.

Et un deux pièces qui laissent peu de place à l’imagination.

La lingerie est un créneau juteux qui attire les stars

Rihanna et sa ligne Savage X Fenty, une griffe qui s’adresse à toutes les femmes et qui se vend comme des petits pains! Mais aussi Kim Kardashian avec sa ligne Skims. Chez nous Maripier Morin qui collabore avec Blush et qui vient de lancer sa gamme de maillots de bain Ornorm.