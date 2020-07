15 drag queens québécoises à suivre sur Instagram

Montage HuffPost Québec Rainbow, Aleera Verushka, Gabry Elle

L’attrait pour les drag queens est confirmé au Québec, grâce notamment à des séries populaires comme RuPaul’s Drag Race ou, plus récemment, Canada’s Drag Race. Voici quelques reines de chez nous qui se démarquent sur les réseaux sociaux par leur esthétisme impeccable et leur humour tordant, parfois grinçant (comme on aime).

+++

Elle est flamboyante, hilarante et irrévérencieuse, Rainbow est vite devenue une vedette de la scène drag québécoise. Son Instagram est tout aussi coloré que ses perruques et sa personnalité. Ah, et elle a maintenant sa collection de vêtements à son effigie aux slogans comiques.

Véritable icône et parmi les reines les plus connues du Québec. Rita Baga ne manque pas de faire rire avec son humour déjanté en plus de nous en mettre plein la vue avec ses looks à la fois soignés et extravagants. Elle est d’ailleurs concurrente à la grande compétition télévisée Canada’s Drag Race.

«Il de jour, elle de nuit», miss Elle s’est fait particulièrement remarquer lors de son récent passage à la septième saison de La Voix. Vous pouvez aussi l’entendre dans le podcast Big, Black & Beautiful.

Elle est jeune, stylée, pas si matante dans ses looks, mais juste assez pour nous faire rire. Matante Alex a un fil Instagram digne des gagnantes de RuPaul Drag Race. Visiblement, elle s’éclate et on adore! Elle a aussi récemment lancé un single en français qui joue à la radio.

La toujours radieuse Gisèle Lullaby interprète notamment Marie-Mai, mais a également dansé avec la star dans son clip remixé Oser Aimer et sur scène à Fierté Montréal. On a toujours hâte de découvrir ses prochains looks sur Instagram!

Aussi participante de Canada’s Drag Race, Kiara se démarque par ses looks audacieux, mais également sa longue silhouette lui donnant des allures de mannequin. Elle est absolument sublime!

Jeune, extravagante et souvent coquine, Lady Boom Boom gagne à être connue.

Son style unique et déjanté, son esthétisme toujours recherché et son maquillage d’une finesse infinie font en sorte qu’on l’ADORE. Elle nous impressionne régulièrement.

Avec son humour décalé et ses ensembles kitsch, cette Queen nous fait mourir de rire. C’est d’ailleurs elle qui anime le visionnement de RuPaul’s Drag Race, les vendredis.

C’est une véritable artiste. Heaven Genderfck se démarque assurément par ses maquillages à couper le souffle, mais également son style qui jongle entre différents genres sexuels. Chose certaine, son fil Instagram est loin d’être ennuyant!

Fortement inspirée par Uma, Selma adore l’esthétique gore, empruntant parfois des allures de sorcières. Mais de jolie sorcière!

C’est l’une des vedettes du Cabaret Mado et elle nous surprend toujours avec ses jolis maquillages. C’est aussi une reine du lipsync!

Ce n’est pas juste une drag queen, mais une reine de la transformation. Ses maquillages flamboyants et surtout très artistiques sont à couper le souffle. Attendez de la voir en corset, c’est une vraie glamazone!

Très près d’Aleera, Verona est aussi une jeune pro des métamorphoses. Toutes ses séances photos nous laissent sans mot. On en veut toujours plus!