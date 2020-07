Tout sur Fierté Montréal 2020 en ligne

We Are via Getty Images

Le festival Fierté Montréal, présenté par TD, a dévoilé l’ensemble de la programmation de cette édition 2020 rebaptisée l’Édition 360, qui se tiendra du 10 au 16 août 2020.

En raison de la COVID-19, pas de rassemblements ni de traditionnel défilé en plein air, tout se déroulera en ligne. Au coeur de cette édition virtuelle: les enjeux des différentes communautés et la santé mentale. Stars de cette édition, Backxwash, Melissa Etheridge, Dominique Jackson, Adam Lambert, Ngabo, les Queens de Canada’s Drag Race ainsi que la juge Brooke Lynn Hytes et plusieurs autres artistes de la diversité sexuelle et de genre prendront part à ces célébrations peu communes.

La santé mentale à coeur

Enjeu de taille, la santé mentale sera au coeur de ces festivités. La journée débutera quotidiennement dès 9 h avec une capsule vidéo portant sur différents aspects que peuvent influencer la santé mentale des personnes de la diversité sexuelle et de genre, présentée par Deepak Kashyap, psychothérapeute en thérapie cognitivo-comportementale et cognitive basée sur la pleine conscience. On y parlera de l’inquiétude, des relations toxiques et de la dépression via la page Facebook du festival.

Afro Fierté

À découvrir tous les jours à 10 h sur la chaîne YouTube de Fierté Montréal, une heure de contenu adapté en fonction des différentes réalités vécues par les personnes noires de la diversité sexuelle et de genre et en solidarité envers le mouvement Black Trans Lives Matter. Entre autres, l’apport historique des femmes trans noires, la danse et la performance de scène comme outils de résilience et l’intersectionnalité seront des sujets abordés lors de cette heure dédiée aux communautés noires.

Vox Pop

Les festivalier.ères seront invité.e.s à en apprendre davantage sur les différentes réalités vécues par leurs pair.e.s. Les capsules seront rediffusées via les réseaux sociaux de Fierté. La thématique quotidienne sera ensuite approfondie tous les jours à 17 h via une séance questions-réponses avec les personnes ambassadrices.

En musique et en images!

Les fins de journée seront ponctuées de mixes musicaux , un classique du festival Fierté Montréal, à découvrir sur son compte Twitch. Se succèderont ainsi du lundi au samedi : DJ Giant (10 août), Misstress Barbara (11 août), Jack Chang (12 août), DJ Nalee (13 août), Sissy Superstar (14 août) et Odile Myrtil (15 août).

Des films seront à (re)voir sur le service de diffusion en continu Crave. Une quarantaine se retrouveront dans la collection «Célébrons la Fierté», tels que Canada’s Drag Race, Euphoria, Bohemian Rhapsody, Les Crevettes Paillettées, The L Word : Génération Q, Le Livre de Green, Portrait de la jeune fille en feu, Douleur et gloire ainsi que RuPaul’s Drag Race.

Une journée, une thématique

Lundi 10 août: Les constellations familiales - Annie Pullen Sasfaçon.

Mardi 11 août: FemmXs, les femmes inspirantes de la DSG – Elle Barbara.

Mercredi 12 août: Les communautés Ours – Cuir – Fétiche – Dominique Lavergne

Jeudi 13 août: Queer, Trans, Black, Indigenous, People of Colour (QTBIPOC) - Ngabo

Vendredi 14 août: Les communautés drags – Miss Butterfly

Samedi 15 août: Pleins feux sur différentes réalités – Rosie Bourgeoisie et Pierre-Olivier Beaulac Bouchard