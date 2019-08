DoorDash: un nouveau livreur de repas à Montréal

Un autre gros joueur spécialisé dans la livraison de repas à domicile se lance dans l’arène montréalaise. L’entreprise américaine DoorDash espère conquérir les Québécois, alors que de tels services abondent déjà dans la métropole.

Présent dans plus de 4000 villes nord-américaines, dont 78 canadiennes, DoorDash propose depuis ce mercredi 14 août de commander des plats gourmands auprès de plus de 300 marchands montréalais. Parmi ceux-ci, on compte Boustan, Cacao 70, Mon Ami, Notre-Boeuf-de-Grâce, Abe & Mary’s, Poulet Rouge et les restos de Foodtastic Brands, dont les franchises incluent Souvlaki Bar, La Belle et la Boeuf, et Bacaro.

Les frais de livraison varieront selon les restaurants sélectionnés. Ils sont cependant offerts gratuitement pendant les 30 premiers jours de chaque nouvel utilisateur sur toutes les commandes de plus de 10$.

Pour l’instant, seuls neuf secteurs de Montréal sont desservis. Ahuntsic, Cartierville, Côte-des-Neiges, Décarie, Lachine, Monkland, Notre-Dame-de-Grâce, Ville Mont-Royal, Westmount et Ville Saint-Laurent. Le centre-ville et l’est de l’île devront attendre.