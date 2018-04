Se faire livrer à peu près tout avec GOLO

Pas compliqué de se faire livrer de la bouffe à Montréal, mais pour le reste... Faut encore se déplacer si on est pressé. La nouvelle application mobile GOLO propose de régler ce problème en délivrant chez vous presque tout ce que vous désirez en moins d'une heure. Fleurs, produits pharmaceutiques, café, charcuteries, ou nourriture pour animaux.

L'appli montréalaise lancée officiellement il y a quelques jours est propulsée par le spécialiste du paiement électronique Paysafe. Elle ferait jusqu'à 50 livraisons par jour pour l'instant avec une flotte qui atteindra bientôt 15 véhicules électriques.

GOLO fait actuellement affaire avec une quarantaine de marchands locaux, majoritairement des restaurants, mais aussi la boucherie Grinder, La Maison du Rôti, Miss Prêt à Manger, et quelques pharmacies Proxim.

Tous à l'assaut de la livraison

L'initiative de GOLO s'inscrit dans un virage numérique de la livraison et plus généralement dans une «économie de la livraison». De plus en plus d'applications comme UberEats, Foodora, JustEat - pour ne nommer que ceux-là - proposent de s'occuper de la partie transport de vos repas tandis que de grandes chaînes et des épiceries ont fait le pari de la commande et livraison via mobile, facilitant l'accès des consommateurs à leurs produits.

Le plus grand joueur dans le secteur reste Amazon, qui a d'ailleurs instauré à Montréal son service «Prime», qui permet de faire livrer tout ce qui se trouve sur le site en moins de 24h. GOLO espère faire compétition au géant américain dans les grandes villes en offrant la livraison en moins d'une heure, tout en faisant davantage la promotion de l'achat local.

«Les commerçants peuvent s'afficher gratuitement sur GOLO, moyennant uniquement des frais de transaction par commande, fait valoir le directeur général de l'application, Jean-François Noël. Cela permet d'aider les plus petites entreprises à accéder au marché de la consommation en ligne, pour des coûts de mise en place et de fonctionnement moindres.»

