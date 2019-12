ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Donald Trump jouant au golf

Les comptes ne sont pas bons pour Donald Trump. Pour la 26e fois depuis qu’il est devenu président des États-Unis, le locataire de la Maison-Blanche s’est offert un week-end de golf dans son hôtel de Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride.

Une décision prise alors que Donald Trump a été au coeur d’un vote crucial à la Chambre des représentants cette semaine, où il a été «impeached» par 230 voix contre 197. Et ce ne sont pas les calculs relayés par l’édition américaine du HuffPost qui risquent de faire oublier ce désaveu.

En moins de quatre ans, Donald Trump a dépensé plus en frais de sécurité et voyage en allant jouer au golf, que la famille de Barack Obama en voyage en huit ans, détaillent nos confrères américains. Pour l’actuel président républicain, la facture imputable aux contribuables s’élèverait désormais à 118 millions de dollars.

Combien dans la poche de Trump?

Sur cette somme conséquente, qui représente plus de 287 années de salaire présidentiel, difficile d’évaluer ce qui revient directement dans les poches de Donald Trump en tant que propriétaire de «resort» et de golfs. La Maison-Blanche refuse en effet de dévoiler les factures inhérentes aux assistants et conseillers qui accompagnent le président. De la même façon, elle refuse de dévoiler les noms des partenaires du président, à quelques exceptions près.

Par ailleurs, en un seul mandat, Donald Trump a également réussi à passer plus de jours sur un cours de golf, 227 au total, que Barack Obama au même moment lors de son premier mandat. L’ancien président avait alors passé 88 jours à travailler son swing depuis son entrée en fonction en 2008. Autant dire que l’actuel occupant du bureau ovale est bien placé pour dépasser en un seul mandat le nombre de jours passés par son prédécesseur en huit ans sur les greens.

Toujours selon Le HuffPost américain, qui cite le groupe conservateur Judicial Watch, les frais de voyage de Barack Obama avaient atteints 105,7 millions de dollars en huit ans. Une somme qui comprend toutefois des frais liés à la sécurité de celui qui était alors président, ainsi que des voyages effectués par Michelle Obama, tout comme des déplacements de campagne qui ont ensuite été remboursés par le parti démocrate.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

