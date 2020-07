milicad via Getty Images

Le problème, c’est que dans les cas des dénonciations d’agressions sexuelles ou de harcèlement criminel, les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur ce qui permet de déterminer si la diffusion de ces propos est d’intérêt public ou non, explique-t-elle.

«Les propos vont être considérés comme diffamatoires s’ils portent atteinte à la réputation de quelqu’un et s’il n’y a pas d’intérêt public qui justifie leur diffusion dans l’espace public», résume Me Sophie Gagnon, directrice générale de la clinique Juripop.

Les articles 309 et 311 du Code criminel prévoient des exceptions lorsque la diffusion de la matière diffamatoire «a lieu pour le bien public».

Le Code criminel canadien définit le libelle diffamatoire comme «une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée».

Le réseau social Instagram est depuis quelques jours le théâtre de nombreuses dénonciations de violences sexuelles et d’abus, dont certaines ciblant des personnalités connues. Certaines victimes, comme Safia Nolin, évoquent un manque de confiance envers le système de justice pour justifier leur choix.

Plusieurs victimes disent dénoncer leur agresseur pour l’empêcher de faire subir à d’autres ce qu’elles ont vécu.

Me Gagnon donne l’exemple de nombreuses dénonciations visant des tatoueurs qui ont été diffusées sur Instagram au cours des derniers jours. Celles-ci pourraient être considérées comme étant pour le bien du public, puisque les tatoueurs ont un accès privilégié au corps de leurs clientes.

Encore faut-il voir comment un tribunal gérerait cette question, rappelle Me Gagnon.

«Malheureusement, même si un avocat analyse la situation et considère que c’est très clairement dans l’intérêt public de dénoncer une instance sur la place publique, on ne pourrait jamais garantir à qui que ce soit qu’elle serait à l’abri de toutes poursuites en diffamation, ajoute-t-elle. Des poursuites mal fondées, ça existe.»

La vérité ne suffit pas

Le fait de dire toute la vérité ne protège donc pas une victime, si elle ne peut prouver que sa dénonciation - et «la façon qu’elle a été publiée», lit-on à l’article 311 du Code criminel - a été faite dans l’intérêt de protéger le public.

Et encore faut-il pouvoir prouver que les propos sont véridiques, ce qui peut s’avérer très difficile dans les cas d’agressions sexuelles, puisque les événements ont souvent lieu dans l’intimité et que des preuves matérielles existent rarement, souligne Me Gagnon.

De plus, toute déclaration publique de la victime présumée pourrait donner des munitions à la défense dans un éventuel procès.