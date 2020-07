Agressions et harcèlement: dénoncer sur les réseaux sociaux comporte des risques

porcorex via Getty Images

MONTRÉAL — La dénonciation faite sur Instagram par la chanteuse Safia Nolin contre Maripier Morin rappelle que les actes à caractère sexuel non désirés entre personnes de même sexe demeurent un sujet méconnu. Mais accuser sur un réseau social peut nuire à une victime si elle souhaite voir un jour une condamnation criminelle, prévient la directrice générale de la clinique Juripop.

Safia Nolin a raconté mardi sur Instagram une soirée qui s’est déroulée en 2018.

Elle relate que la populaire animatrice l’a touchée, lui a mordu une cuisse en plus de lui tenir des propos sexuellement explicites et racistes. Maripier Morin a présenté des excuses pour son comportement, sans reconnaître les faits rapportés par l’auteure-compositrice-interprète. Les allégations des deux femmes n’ont pas été testées devant les tribunaux.

Encore de l’incompréhension

Les agressions entre personnes de même sexe demeurent un sujet méconnu en 2020, a expliqué en entrevue Me Sophie Gagnon, directrice de la clinique Juripop, qui se spécialise entre autres en violences sexuelles.

Les femmes sont moins crues parce que les gens ne conçoivent pas une agression par une autre femme, et les hommes qui se font agresser par un autre homme se font dire qu’ils n’avaient qu’à se défendre, résume-t-elle en reprenant des préjugés bien ancrés.

Mais cela existe, et la clinique Juripop voit de plus en plus de cas, car elle s’efforce de rejoindre les membres de la communauté LGBT+.

Les réseaux: un risque

Safia Nolin s’est servie des réseaux sociaux pour dénoncer, comme c’est de plus en plus le cas.

Juripop respecte les choix de chacun, indique Me Gagnon. Pour certains, le processus judiciaire est préférable, pour d’autres non. Certains veulent rester anonymes, d’autres veulent mettre leur agresseur hors d’état de nuire à d’autres.

Mais procéder par les réseaux sociaux comporte des risques, indique l’avocate, si une plainte à la police est envisagée.

Car dans un cas de harcèlement ou d’agression sexuelle, il n’y a souvent pas de témoin. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la personne qui porte plainte.

Si celle-ci fait des déclarations avant le procès, l’avocat de la défense va se les procurer et s’en servir pour la contredire, pour faire état de différences entre les versions, afin de miner sa crédibilité, explique Me Gagnon.