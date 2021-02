Déconfiné ou non? Voici les mesures en vigueur dès le 8 février

Egoitz Bengoetxea Iguaran via Getty Images

Les salons de coiffure pourront rouvrir partout dans la province. (photo d'archives)

Le Québec sera déconfiné partiellement à compter du 8 février et reviendra au code de couleurs.

Six régions, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le Nord-du-Québec ainsi que le Saguenay–Lac-Saint-Jean, seront en zone orange. Cela permettra entre autres la réouverture des salles à manger des restaurants dans ces régions.

Le reste du Québec sera en zone rouge, mais bénéficiera quand même de quelques assouplissements.

Par contre, le couvre-feu sera maintenu sur tout le territoire du Québec, avec un horaire modifié en zone orange.

Voici les mesures qui seront en vigueur à compter du 8 février (ou plus tard pour les cinémas et salles de spectacle dans les six régions visées):





ZONE ROUGE:

Couvre-feu: de 20h à 5h

Rassemblements dans les domiciles privés: Interdits, sauf pour recevoir un service, un soutien ou pour visiter une personne qui habite seule.

Restaurants: Fermés, sauf pour la livraison, le service à l’auto ou à la porte.

Bars: Fermés

Commerce de détail non essentiel:Réouverture, avec restrictions de capacité.

Réouverture des centres commerciaux (supervision adéquate des aires communes pour éviter tout rassemblement et flânage).

Soins personnels: Réouverture, avec restrictions de capacité.

Résidences privées pour aînés (RPA): Les salles à manger demeurent fermées, sauf sur autorisation.

Musées: Ouverts (ceci inclut les biodômes, les planétariums, les insectariums, les jardins botaniques, les aquariums, les jardins zoologiques et les parcours déambulatoires).

Cinémas: Fermés

Salles de spectacle: Fermés

Sports et loisirs:À l’extérieur, activités permises, mais limitées à un groupe de 4 personnes, incluant les cours. Les personnes qui résident à une même adresse peuvent être plus de 4, mais ne peuvent s’additionner à celles d’une autre adresse.

À l’intérieur, activités interdites.

Activités organisées dans un lieu public: Seulement pour les funérailles (limite de 25 personnes)

Lieux de culte: Ouverts (10 personnes maximum, sauf pour les funérailles)

Bibliothèques: Ouvertes pour les prêts au comptoir et pour l’accès aux étudiants

Télétravail: Obligatoire pour tous

Écoles primaires et secondaires: Fréquentation sur place, en alternance pour les élèves de secondaire 3 à 5 (port du masque de procédure obligatoire pour tous).

Enseignement supérieur: Retour partiel en présentiel. Port du masque de procédure en tout temps (plus de détails à venir).





ZONE ORANGE

Couvre-feu: de 21h30 à 5h

Rassemblements dans les domiciles privés: Interdits, sauf pour recevoir un service, un soutien ou pour visiter une personne qui habite seule.

Restaurants: Ouverts, maximum de deux adultes par table, ils peuvent être accompagnés de leurs enfants d’âge mineur.

Bars: Fermés

Commerce de détail non essentiel:Réouverture, avec restrictions de capacité.

Réouverture des centres commerciaux (supervision adéquate des aires communes pour éviter tout rassemblement et flânage).

Soins personnels: Réouverture, avec restrictions de capacité.

Résidences privées pour aînés (RPA): Ouverture des salles à manger avec le respect de mesures sanitaires strictes.

Musées: Ouverts (ceci inclut les biodômes, les planétariums, les insectariums, les jardins botaniques, les aquariums, les jardins zoologiques et les parcours déambulatoires).

Cinémas: Ouverts, mais à compter du 26 février (port du masque de procédure obligatoire).

Salles de spectacle:Les lieux avec des places fixes assignées peuvent rouvrir à compter du 26 février (port du masque de procédure obligatoire).

Sports et loisirs:À l’extérieur, activités permises, mais limitées à un groupe de 8 personnes, incluant les cours.

À l’intérieur, activités individuelles, en duo ou en famille (résidant à une même adresse) permises, dont les cours.

Activités organisées dans un lieu public: Seulement pour les funérailles (limite de 25 personnes)

Lieux de culte: Ouverts, toutes les activités religieuses sont limitées à 25 personnes maximum.

Bibliothèques: Ouvertes pour les prêts au comptoir et pour l’accès aux étudiants.

Télétravail: Obligatoire pour tous

Écoles primaires et secondaires: Fréquentation sur place, en alternance pour les élèves de secondaire 3 à 5 (port du masque de procédure obligatoire pour tous).

Enseignement supérieur: Activités en présentiel rehaussées. Port du masque de procédure en tout temps (plus de détails à venir).