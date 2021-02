«Petit déconfinement»: Legault annonce la réouverture de certains commerces dès le 8 février

QUÉBEC - Les magasins, les salons de coiffure et les musées pourront ouvrir leurs portes partout au Québec à compter du 8 février, en respectant les mesures sanitaires, a annoncé mardi le premier ministre François Legault.

En fonction de la situation dans chaque cégep et université, Québec permettra aussi aux établissements d’enseignement d’accueillir à nouveau les étudiants. Les activités extérieures qui peuvent être faites en petits groupes seront aussi “un peu augmentées”, a dit M. Legault en début de conférence de presse.

Les restaurants, les gyms et les activités sportives intérieures pourront également recommencer, mais seulement dans six régions: la Gaspésie et les Îles-de-la-Madelaine, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

Le couvre-feu commencera aussi dès 21 h 30 dans ces six régions où la situation va mieux dans les hôpitaux.

«La situation s’améliore au Québec», a noté d’emblée M. Legault, qui a expliqué comprendre que les Québécois ont hâte de revoir leurs amis et d’avoir une vie plus normale.

Le premier ministre a dit que la situation actuelle permet de procéder à un «petit déconfinement» fait de «façon très graduelle».

Se disant inquiet de la situation dans les hôpitaux, M. Legault a rappelé qu’encore aujourd’hui, 34 % des chirurgies, des traitements qui auraient dû être donnés sont reportés.

