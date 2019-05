Dans la lumière: rien n'est impossible pour ce jeune homme né avec des malformations

«Je trouve qu’un handicap, parfois, c’est dans la tête», lance Jeffrey Beausoleil. Le jeune homme de 20 ans, né sans main droite ni pied droit, ne laisse pas ses limitations physiques le freiner. Pour lui, tout est possible. C’est dans cet esprit qu’il s’apprête à effectuer une 15e course Spartan, samedi. C’est-à-dire une course à obstacles en montagne, parmi les plus difficiles au monde.

D’ailleurs, la première fois que Jeffrey s’est inscrit à une course Spartan, c’était pour prouver à son enseignante qu’il était capable de le faire. Il avait 15 ou 16 ans, et avait été piqué par la réaction de sa professeure quand il lui avait demandé son avis: elle n’était pas certaine que ce soit une bonne idée pour lui de participer à ce genre d’épreuve.

«Ç’a été l’expérience la plus difficile de ma vie, mais j’ai tellement adoré ça, que je me suis dit: pourquoi on en fait pas une autre? Alors le même été, j’en ai fait trois autres, et c’est là que j’ai vraiment découvert une passion. J’ai toujours été quelqu’un qui aime relever des défis et prouver aux gens que je peux faire n’importe quoi.»