Dans la lumière: quand l'intimidation à l'école devient extrême

Au primaire, c’était «crisse de chintoc, retourne dans ton pays!». Puis, au secondaire, tout le monde le désignait comme «le Chinois emo». Aux insultes se sont rapidement additionné les bousculades, les coups, les menaces et les mises en scène humiliantes. L’intimidation, Steven Trann connaît ça (malheureusement). En ce début d’année scolaire, il a accepté de partager avec le HuffPost Québec son histoire, afin d’éviter qu’elle ne se répète.

«C’est sûr qu’au début, on pense toujours que c’est juste une phase, que ça va passer, que le monde va en revenir un moment donné... Mais non, ç’a juste empiré. Et avec le temps, ç‘a commencé à jouer un peu sur mes notes à l’école, sur mon comportement, mes émotions... Ç’a commencé à jouer en fait sur tous les plans psychologiques de ma vie.»

«Le genre de choses que tu te dis: ça arrive juste dans les films»

Steven énumère presque comme si c’était normal tout ce qu’on lui a fait subir entre sa troisième et sa cinquième secondaire, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Des vêtements brûlés, coupés ou encore volés, des graffitis sur et dans son casier, des menaces de mort... Il s’est même déjà fait lancer de la nourriture et des excréments. Une fois, un ado est passé derrière lui avec un rasoir électrique et lui a rasé une partie de la tête. Une autre fois, quelqu’un lui a plaqué un faux revolver en arrière de la tête, en disant: «si tu te retournes, je vais tirer».

«Sur le coup, j’ai tellement eu peur que je me suis pissé dessus, raconte-t-il. Ç’a fait en sorte qu’ils ont encore plus ri de moi. Tout le genre de choses que tu te dis: ça arrive juste dans les films...»

Toute cette haine semblait «provoquée» par son style vestimentaire emo (vous rappelez-vous de cette mode?).

«Au secondaire, tu essaies de trouver ton identité, d’être original. Alors moi, j’étais emo! Avec la frange dans la face et les pantalons de fille parce que dans ce temps-là, il n’y avait pas de skinny jeans pour les gars… Je me faisais déjà traiter de ″gai″, mais quand j’ai fait mon coming out, ç’a mis de l’huile sur le feu.»